Las bajas temperaturas ya comenzaron a sentirse en Entre Ríos y, como ocurre cada invierno, también se refleja un aumento en las enfermedades respiratorias, especialmente entre los niños menores de seis años.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de la provincia informó que durante las últimas semanas crecieron las consultas pediátricas en los hospitales y centros de salud públicos, al tiempo que también se registró un incremento en los casos que requieren internación abreviada, un dispositivo que permite observar y estabilizar a los pacientes durante algunas horas sin necesidad de una internación prolongada.

Más de 8.400 consultas en poco más de dos meses

Los datos surgen del monitoreo que realiza semanalmente la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil a través de las postas respiratorias que funcionan en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Entre el 12 de abril y el 20 de junio se registraron 8.425 consultas por enfermedades respiratorias en menores de seis años.

De ese total, 2.597 correspondieron a infecciones respiratorias bajas, como bronquiolitis, síndrome bronquial obstructivo y neumonías, mientras que 5.828 estuvieron relacionadas con afecciones de las vías respiratorias superiores, entre ellas anginas, cuadros gripales y otras infecciones estacionales.

Desde la cartera sanitaria indicaron que el incremento observado durante los últimos quince días está directamente relacionado con el descenso de las temperaturas.

Consultar a tiempo puede evitar complicaciones

La directora de Salud Materno Infanto Juvenil de Entre Ríos, Georgina López, destacó que el seguimiento de estos indicadores permite organizar mejor los recursos del sistema sanitario y, al mismo tiempo, insistió en la importancia de no demorar la consulta médica.

Según explicó, síntomas como tos persistente, fiebre, congestión nasal o dificultad para respirar son señales que justifican una consulta temprana, especialmente cuando se presentan en niños pequeños.

El objetivo es detectar rápidamente los cuadros que requieren tratamiento y evitar que evolucionen hacia situaciones de mayor gravedad.

¿Dónde hay que consultar?

Desde el Ministerio recordaron que la puerta de ingreso al sistema de salud es el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) más cercano al domicilio.

Allí los profesionales evalúan el estado del paciente y determinan si puede continuar el tratamiento de manera ambulatoria o si necesita ser derivado a un Centro Regional de Referencia para una internación abreviada o, en los casos más complejos, a un hospital.

Las medidas que ayudan a prevenir

Las autoridades sanitarias recordaron que existen hábitos sencillos que contribuyen a reducir la circulación de virus respiratorios durante el invierno.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Ventilar diariamente los ambientes, incluso en los días de mucho frío.

Lavarse las manos con frecuencia.

Cubrirse con el pliegue del codo o con un pañuelo descartable al toser o estornudar.

No compartir vasos, cubiertos, botellas ni mates.

Evitar la automedicación.

Verificar el correcto funcionamiento de estufas y calefactores para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Mantener al día el calendario de vacunación.

Además, desde Salud remarcaron que la lactancia materna constituye un importante factor de protección para los bebés y recomendaron evitar completamente la exposición de niños y niñas al humo del tabaco y al vapor generado por cigarrillos electrónicos.