El fallecimiento del médico pediatra César Leonardo Etchart, que motivó la declaración de duelo del gobierno municipal por el término de 48 horas, enlutó a instituciones que contaron –a lo largo de su vida que se apaga a la temprana edad de 69 años– con su colaboración en variados aspectos. Y particularmente al Concejo Deliberante, donde había asumido recientemente como concejal, acompañando en la lista a la actual intendente Isa Castagnino, de Todos por Entre Ríos, espacio del justicialismo al que consagró también gran parte de su vida.

Además del Ejecutivo y el Concejo Deliberante, expresaron sus condolencias el Partido Socialista Victoria, Agrupación Cultural Victoria, Club 25 de Mayo, entre otras entidades, y son interminables las expresiones en las redes sociales de personas que lo han conocido por su profesión de pediatra, que le valieron el respeto y cariño de infinidad de familias victorienses.

No pocas veces hemos dado cabida en las páginas de Paralelo 32 a los informes estadísticos que elaboraba para Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). Fue miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría; secretario de Gestión Sanitaria de la provincia de ER durante un periodo; especialista en Terapia Intensiva Pediátrica; asesor de la Cámara de Senadores de la Nación, y presentó trabajos sobre accidentología vial en varios foros de Entre Ríos, vinculados también con los riesgos infantiles en estas contingencias.

César Etchart fue un gran ser humano, empático, dinámico, servicial, un pediatra con vocación y compromiso, alguien que no dejaría que ninguna formalidad privara a un niño su debida atención médica cuando la requería.

Un año atrás formó parte de una pieza de concientización producida por el laboratorio farmacológico Bristol Myers Squibb, en colaboración con la Asociación Argentina de Oncología Clínica, protagonizando un episodio de una serie de documentales titulada Vivir con cáncer, publicada en la red social YouTube. Esa fue una de sus luchas que libró con integridad y, como médico divulgador de sus conocimientos, que enseñaba a las madres sobre el mejor cuidado de sus hijos y formas de prevención, también hizo docencia desde el dolor, como se observó en este caso cuando el profesional habló y aconsejó desde su condición de paciente oncológico.

En la Biblia se encuentran siete citas interesantes sobre Jesús acerca de los niños y su amor por ellos. Cierto día tomó a uno ellos en brazos y dijo a sus discípulos y seguidores: «El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí; y el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que me envió».

Habiendo recibido el doctor César a miles de niños durante su carrera, abnegándose por ellos y su salud, nos deja la esperanza de que el Maestro lo estuviera esperando en su gloria, en cumplimiento de su Palabra.