Tras un curso introductorio, esta semana dio inicio la Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial (IA), una nueva propuesta académica de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) que comenzó a dictarse en Villaguay con un total de 50 estudiantes inscriptos.

La apertura formal de la carrera contó con la presencia del intendente Adrián Fuertes; el decano de Ciencia y Tecnología, Juan Pablo Filipuzzi; la coordinadora académica de la tecnicatura, Mariela Uhrig; el coordinador de la sede Villaguay de la facultad, Néstor Ayala; y el secretario de Gobierno, Educación y Cultura de la municipalidad, Florencio Montiel.

Esta carrera tiene una duración de dos años, otorga título con validez nacional y se dicta bajo una modalidad combinada, que incluye clases presenciales y actividades virtuales. La propuesta busca formar profesionales capaces de desempeñarse en áreas vinculadas al análisis de datos, aprendizaje automático, ciencia de datos y desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en IA.

El plan de estudios incluye contenidos como programación, álgebra y estadística aplicada, procesamiento de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial aplicada, además de asignaturas vinculadas a la ética tecnológica, liderazgo y desarrollo de proyectos innovadores.

Desde la organización se destacó que la iniciativa surge en un contexto de creciente demanda de perfiles especializados en este campo, impulsada por la expansión de la industria del software, la automatización de procesos y el uso cada vez más extendido de tecnologías basadas en datos en distintos sectores tanto productivos como del ámbito público.

La implementación de la tecnicatura también se apoya en un esquema de articulación entre la universidad y el Estado municipal, que contempla un trabajo conjunto para facilitar el acceso de estudiantes locales y de otras localidades de la región.

Con esta propuesta académica, Villaguay suma una nueva oferta de formación superior en un área considerada estratégica a nivel global, con el propósito de ampliar las oportunidades educativas y fortalecer el desarrollo tecnológico en el centro de Entre Ríos.