Seguramente habrá quienes viajando se encuentren con personas con prejuicios, personas que intentan definir de manera simplista su mirada del otro, su poca aceptación de que una sociedad es diversa. Quienes no se permiten pensar la construcción de un entorno con más inclusión. Lo diferente a su mirada puede ser una categorización inexacta de un momento, un atuendo… en fin, del otro en su particularidad.

Cuando se habla de un viajero, hemos aprendido a lo largo de diversas notas realizadas en más de 50 años de Paralelo 32, que no se limita este a ser un simple turista; sino que se considera a sí mismo un ciudadano global que comprende y respeta las diversas culturas que encuentra en su camino. Algo en lo que gradualmente se fue transformando a lo largo de los kilómetros recorridos. También, es sabido que cada individuo tiene una historia única y razones personales que lo llevan a explorar su provincia, su país, el continente, o el mundo; porque además se ven a sí mismos como una expresión de la diversidad cultural que tiene la sociedad y las muchas formas de vida y de sociabilización que ponen en práctica para derribar barreras preconcebidas.

A lo largo de los años, en Paralelo 32 se han publicado notas de viajeros que pasaron por la ciudad de Crespo, cada uno con una enorme y rica historia de andanzas, desafíos, sueños, aprendizajes y errores que le brindaron una lección para la vida y el consejo. Sin embargo, en el principio de la semana surgió el debate sobre las ‘complejidades de ser viajeros en una sociedad que aún enfrenta estereotipos’. Una pareja de artesanos correntinos que al pasar por Crespo sintieron que su experiencia no había sido la mejor, plasmando –en un relato compartido por un periodista nogoyaense- en una frase lo vivido: ‘nos sentimos forasteros en nuestro propio país’.

Puede o no ser verdad, o verdades a medias, el relato que realizan sobre su interacción con efectivos policiales mientras se encontraban descansando un momento en la zona de la terminal de ómnibus; bien aclaró el Crio. Ppal. Daniel Roldán ante la consulta de Paralelo 32, que la policía tiene la facultad de identificar a las personas, especialmente si no son de la ciudad, como parte de su rutina para mantener la seguridad. Y enfatizó que la intervención se limitó a la identificación de los visitantes y no incluyó instarlos a retirarse, como se había sugerido en el video. "Cabe acotar que no hubo nada más que la identificación de las personas, y no como se da a entender en ese vídeo que se los instó a retirarse. Porque sobre todo conocemos nuestros derechos, los derechos de las personas, y se ponen en práctica", indicó.

A lo largo de los comentarios plasmados bajo el enlace de la nota en redes sociales, se pueden leer diversas posturas sobre lo sucedido. Es interesante ver el pensamiento de locales, o la mirada de foráneos sobre la sociedad y su interacción. Se vuelve un desafío el desmenuzar esos conceptos, algunos radicalizados, otros más moderados, cada mirada con un punto de vista único en lo argumentativo; para poder darle claridad a un debate que puede aportar elementos para el crecimiento de la sociedad en desarrollo. Mirando lo logrado, y las carencias. Buscando no transformarse en una burbuja inmersa en una realidad ajena que los hace arrogantes considerando que no hay nada mejor. Siempre hay por mejorar algo en pos del bien común, de la integración y más. Un cambio de calendario o el cambio en las gestiones de gobierno, pueden dar lugar a esos espacios necesarios de debate y que no sea solo una visión ecléctica de unos pocos, quienes reflejam una construcción de una sociedad capitalista con valores superfluos.

Valoremos lo hecho hasta ahora, mirando hacia adelante y trabajando conscientemente sobre las falencias existentes con el compromiso de ir construyendo una sociedad con

sentido, donde mantengamos mejores relaciones sociales que nos permitan ver al otro

como un semejante, con los mismos errores y aciertos.