Sergio y Yanina son artesanos de Corrientes Capital que emprendieron un viaje hacia Mar del Plata en su Citroën 3CV del año 1973, al cual llaman ‘Capitán Beto’.

“Somos artesanos y nos dedicamos a viajar y conocer lugares, y trabajamos en cada lugar a donde vamos. En este momento nos encontramos en Nogoyá, una hermosa ciudad que nos ha recibido de manera increíble. La gente es muy amable”, comentó Sergio en un video que grabó Maximiliano Medrano.

En su relato, los viajeros comentaron que pasaron por Crespo, previamente Sergio mencionó que hace seis años que viajan, y con este automóvil hace un año que se encuentran viajando habiendo salido desde Mendoza hacia Corrientes, y desde allí ahora con destino a la Costa argentina. “Previo a llegar a Nogoyá pasamos por Crespo. La recorrimos y en verdad es una ciudad muy hermosa. Notamos que la gente era un poco distante, peo nosotros, si nadie se acerca respetamos esa distancia. Pero, en la terminal nos quedamos a la tardecita esperando ahí, para calentar agua y tomar unos mates. Y de paso ver donde podíamos pasar la noche. En ese ínterin apareció un patrullero y los oficiales nos comentaban que los habían llamado porque las personas se sentían incómodas y que consideraban que había una actitud sospechosa porque nos encontrábamos viajando en un automóvil antiguo”, relata el viajero.

“Más allá de eso, la policía nos comentaba que es un lugar donde hay muchos automóviles nuevos, muchos empresarios; y que anden personas foráneas en un automóvil antiguo, además de estar tatuados, entre otros detalles que describieron; conllevaba a darnos a entender que nuestro aspecto o nuestra forma de estar en el auto sentados, les parecía sospechoso a algunos vecinos”, continuó diciendo.

Además, el oficial “nos explicó que es una ciudad muy cerrada donde se conocer todos los habitantes, y eso genera más desconfianza cuando vienen personas de afuera. Pero eso nos hace ver como extranjeros en nuestra propia tierra. Y eso nos pareció lo gracioso de la situación”. A lo que agregó que indagaron sobre donde se podían quedar e instalarse con su carpa, pero se les indicó que no hay en la localidad lugares habilitados para acampar.

Y nos reiteraron que, “no importara donde nos ubiquemos, los vecinos iban a llamar a la comisaría denunciando gente sospechosa; ante lo que iban a tener que estar movilizándose constantemente para indicarnos que nos moviéramos”. A lo que quien firmó el relato agregó: “los estaban invitando amablemente a retirarse de la ciudad”.

La policía nos explicó correctamente que “su función no era la de hacernos sentir incómodos; sino que estaban cumpliendo en las normas sociales implícitas que tiene la comunidad.

Finalmente, Sergio y Yanina pernotaron en la estación de servicios Puma, para emprender al día siguiente su viaje hacia en este caso Nogoyá. “Acá llegamos, nos presentamos en la Municipalidad donde obtuvimos un permiso para vender nuestras artesanías. Le notificamos a la Jefatura Departamental que estamos autorizados y lo que haríamos, y no tuvieron ningún problema”, comentó.

“Nosotros al recorrer Argentina hemos recorrido muchos pueblos, y entendemos que cada municipio tiene sus normas establecidas sobre la comercialización ambulante o las propuestas de artesanos; y buscamos no llegar a un conflicto porque entendemos que tenemos el derecho constitucional a movernos y poder trabajar; pero no está en nosotros tener que explicar los derechos que nos rigen como a cualquier argentino”, mencionó Sergio.

“Porque nuestra Carta Magna de derechos está por sobre cualquier ordenanza municipal”, dijo Yanina.

Simplemente identificamos

Ante la consulta de Paralelo 32 sobre los dichos de los visitantes y sus sensaciones tras el paso por la ciudad de Crespo, el Crio. Ppal. Daniel Roldán indicó que “se hace habitualmente si una persona de la localidad de Crespo llama porque ve a una persona en actitud sospechosa, nosotros vamos e identificamos a la persona para quedarnos todos tranquilos. Y siempre lo hacemos con la premisa de resguardar la seguridad en la localidad”, a lo que agregó que “es una cuestión rutinaria que se lleva a cabo cuando hay un llamado de un vecino; por lo que se trabaja de forma normal. Nosotros tenemos la facultad de identificar a las personas, más si no son de la ciudad. Y cabe acotar, que no hubo nada más que la identificación de las personas, y no como se da a entender en ese video que se los instó a retirarse. Porque sobre toro conocemos nuestros derechos, los derechos de las personas, y se ponen en práctica”, comentó Roldán