Victoria.- Luego de haber sufrido el desvalijamiento de la vivienda que alquilaban en Córdoba, un grupo de jóvenes estudiantes de distintas provincias enfrenta las consecuencias del reciente hecho que marcó un antes y un después en sus vidas. Mientras algunos de ellos han decidido abandonar sus estudios y regresar a sus provincias, el victoriense Tiziano Vechetti ideó una movida solidaria para ayudar a sus compañeros a reponerse de la pérdida.

“Nosotros éramos cinco amigos que nos conocimos compartiendo una residencia, dos de Entre Ríos, dos de San Luis y uno de Córdoba. Para abaratar costos, y dada la buena relación que construimos, decidimos mudarnos juntos a una casa en Nueva Córdoba”, dijo Tiziano a Paralelo 32. Sin embargo, en plena época de vacaciones, su hogar fue desvalijado, dejándolos sin pertenencias esenciales para continuar sus estudios. Les robaron desde los sanitarios hasta la grifería, camas, cocina, colchones, computadoras, pertenencias difíciles de reponer en el corto plazo, hecho que desplomó sus expectativas de continuidad universitaria.

“Las pérdidas fueron tan significativas que tres de mis compañeros decidieron no regresar a Córdoba. Y podrían ser cuatro, porque falta uno que está por rendir en estos días, y dependiendo de cómo salga allí tomará una decisión”, agregó Tiziano. Pese a la adversidad, él optó por quedarse y seguir con su carrera de Licenciatura en Química, pero con un objetivo claro: ayudar a sus amigos que lo perdieron todo.

“Quería ayudar a mis amigos que perdieron más que yo, especialmente a los que estudiaban computación y tenían máquinas de escritorio costosas que ellos mismos habían armado para programar”, comentó. Además aclaró que la vivienda que alquilaban no estaba muy lejos de quien es el propietario, pero le quedaba trasmano para recorrerla con asiduidad.

De las imágenes compartidas por Tiziano se puede notar que para sacar todo ese mobiliario se necesitó tiempo y seguramente algún vehículo. La policía acudió al llamado del propietario e inició una investigación, pero hasta la fecha no hay novedades al respecto. “Sí hubo el compromiso de su parte de arreglar la casa, mejorar la seguridad para que volvamos, pero las pérdidas fueron tan importantes que desalentaron cualquier decisión de continuidad. Además que ya no éramos cinco sino dos para afrontar el pago del alquiler, por lo que finalmente decidimos terminar el contrato”.

Para intentar colaborar con sus amigos, y mientras retorna a la vida de residencia, nuestro entrevistado creó una cuenta de Mercado Pago con la intención de recibir donaciones y colaborar con la recuperación material de sus compañeros. “Nunca pedimos un monto mínimo, solo lo que cada uno pudiera aportar”, explicó. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la cuenta solidaria abierta por Tiziano: Alias: casa.richardson.2024Titular: Tiziano Vechetti

“Esto fue un golpe duro, pero mi idea siempre fue ayudar a mis compañeros. Para algunos, este robo significó perder una parte de su vida”. Desde aquellas últimas vacaciones, Tiziano no ha vuelto a ver a sus compañeros, a quienes además de intentar darles una mano después de lo ocurrido el 27 de enero, no deja de extrañar por el vínculo que se creó: “Nos seguiremos escribiendo y visitándonos en la medida de las posibilidades, porque desde que finalizamos el cursado, no volvimos a vernos”.

Como toda gran ciudad, Córdoba no deja de brindar un sinnúmero de oportunidades, pero también enfrenta ese flagelo de la seguridad que es prácticamente inevitable. Estas historias nos muestran que, lejos de casa y con todo el esfuerzo que las familias hacen por los estudios superiores de sus hijos, muchas veces no hay margen para nuevas oportunidades. Por eso, contarlas no quita mirar lo bueno que genera el vínculo entre los jóvenes, esa decisión de ayudar al otro, enfrentando los problemas y actuando en consecuencia; todo un gesto de madurez que seguramente el día de mañana les redundará en beneficio de su profesión.