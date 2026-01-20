Este sábado 24 de enero dará inicio una nueva edición de “Teatro para la Calor”, el tradicional ciclo cultural que en 2026 volverá a reunir a elencos locales y regionales en una propuesta abierta a toda la comunidad. La actividad se desarrollará durante dos fines de semana —24, 25, 30 y 31 de enero y 1º de febrero— en el Salón Municipal, ubicado en 25 de Mayo 943, con entrada libre y gratuita y la posibilidad de realizar un aporte voluntario.

La apertura oficial será a las 20.00 horas, con una representación especial a cargo de los diferentes grupos de teatro participantes. Durante toda la noche del sábado, además, el público podrá disfrutar de la intervención artística de las estatuas vivientes de “La Sodería” Casa Cultural, que aportarán un marco original y colorido a la jornada.

El ciclo propone más de diez obras teatrales que reflejan la diversidad de estilos, miradas y lenguajes escénicos de la ciudad y la región, consolidándose como un espacio de encuentro entre artistas y espectadores.

Cartelera del primer fin de semana

Sábado 24 de enero

20:00 | Apertura Teatro para la Calor 2026

Representación de los diferentes grupos de teatro.

20:30 | Algo muy grave

Elenco “Atípicos” del IMEFAA.

Basada en un cuento del premio Nobel Gabriel García Márquez, la obra rescata la fuerza de la oralidad y la escritura a través de la historia de una madre que despierta con la inquietante sensación de que algo grave sucederá en su pueblo.

Dirección: Lucas Kapp y Micaela Isaac Ojeda.

21:15 | Monólogos

Elenco de adultos “La Estación”.

Ciclo de monólogos que combina stand up y producciones personales, inspiradas en personajes de Esperando la carroza , un cuento de Silvina Ocampo y la entrañable Flora de Antonio Gasalla.

Dirección: Agustina Luz Nanio.

22:00 | El último viaje

Elenco estable del IMEFAA.

Una reflexión sobre esos encuentros fugaces con personas que vemos una sola vez en la vida, como en una terminal de colectivos.

Dirección: Micaela Isaac Ojeda y Lucas Kapp.

Domingo 25 de enero