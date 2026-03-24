Desde el pasado 11 de marzo se encuentra en marcha la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en todos los efectores públicos del país. En este marco, el Centro Municipal de Salud Dr. H. Janetzko (CIC) de Libertador San Martín ya inició la aplicación de dosis destinadas a los grupos priorizados.

Con la llegada de las estaciones más frías del año, las autoridades sanitarias remarcan la importancia de la inmunización preventiva para reducir complicaciones asociadas a la gripe. Por ello, la primera etapa de la campaña está dirigida a los sectores considerados de mayor riesgo.

Actualmente, pueden acceder a la vacuna el personal de salud, personal sanitario de fuerzas de seguridad, embarazadas, puérperas, niños de entre 6 y 24 meses y personas mayores de 65 años que residen en establecimientos de larga estadía.

En la localidad, los vecinos pueden acercarse con su DNI a dos centros de salud públicos: el Centro Municipal de Salud Dr. H. Janetzko (CIC), ubicado en Linares Cardozo 375, y el Centro Provincial de Salud Puiggari, en calle Sofio Jaime 74 del barrio Puiggari.

En diálogo con medios locales, el vacunador Darío Dupont explicó que la campaña se enmarca en una normativa nacional que establece la obligatoriedad de ciertas vacunas del calendario, según la edad o condición de cada persona. Asimismo, detalló que desde la segunda semana de marzo se dio inicio a esta campaña específica contra la gripe.

Dupont destacó que la respuesta de la comunidad ha sido muy positiva: “La campaña avanza muy movida, hay muchas consultas al respecto”, señaló. En ese sentido, subrayó una particularidad de Libertador San Martín: la presencia de doce geriátricos, donde ya se han aplicado cerca de cien dosis, aunque todavía resta completar la cobertura en ese grupo.

El profesional adelantó que, una vez finalizada esta primera etapa, se avanzará con la vacunación de otros grupos de riesgo, como personas mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas, entre ellas diabetes y afecciones cardíacas.

Finalmente, recordó que el vacunatorio del CIC atiende de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 horas, y también los miércoles y jueves por la tarde, de 15:00 a 18:30. Para consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 343-497-0082, interno 409.

Desde el sistema de salud se insiste en la importancia de vacunarse a tiempo como principal herramienta para prevenir complicaciones durante la temporada invernal.