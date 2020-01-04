Victoria.- Durante hoy y mañana continúa en la Agrupación Cultural esta variada propuesta de artistas y compañías de diversos puntos de la provincia. Ayer ya calentaron las tablas del escenario el grupo Taller de Magia, con el espectáculo infantil ‘Aladín’, le siguió Catima (de Paraná) con ‘Las Travesuras de mi hermano’, y el aporte local de Esteban Menchaca, Andrés Bruselario denominado ‘María José María’, dirigido por Martín Almada Calderón.

Las actividades continuarán hoy por la noche y mañana, con el siguiente cronograma:

Hoy

21.00 hs: “El arte a la vuelta de la esquina”. Grupo Colorín (Concepción del Uruguay)

22.00 hs La mascota mágica Grupo Desde el pie (Chajarí)

22.30 hs: “Cada tema con su loco 2” Grupo de teatro Catima. Paraná

Mañana

21.00 hs: “A los miedos, No” Grupo de teatro Catima. Paraná

22.00 hs: Flor y Huguito Grupo Desde el pie. Chajarí

22.30 hs: “Pequeñas dosis” Microteatro. Taller de jóvenes y adultos San José

En las Plazas

Sábado o domingo

– Flor y Huguito- Desde el pie Chajarí

– A los miedos, No – Catima Paraná