Comenzó en Victoria el 11º Encuentro de Teatro
Victoria.- Durante hoy y mañana continúa en la Agrupación Cultural esta variada propuesta de artistas y compañías de diversos puntos de la provincia. Ayer ya calentaron las tablas del escenario el grupo Taller de Magia, con el espectáculo infantil ‘Aladín’, le siguió Catima (de Paraná) con ‘Las Travesuras de mi hermano’, y el aporte local de Esteban Menchaca, Andrés Bruselario denominado ‘María José María’, dirigido por Martín Almada Calderón.
Las actividades continuarán hoy por la noche y mañana, con el siguiente cronograma:
Hoy
- 21.00 hs: “El arte a la vuelta de la esquina”. Grupo Colorín (Concepción del Uruguay)
- 22.00 hs La mascota mágica Grupo Desde el pie (Chajarí)
- 22.30 hs: “Cada tema con su loco 2” Grupo de teatro Catima. Paraná
Mañana
- 21.00 hs: “A los miedos, No” Grupo de teatro Catima. Paraná
- 22.00 hs: Flor y Huguito Grupo Desde el pie. Chajarí
- 22.30 hs: “Pequeñas dosis” Microteatro. Taller de jóvenes y adultos San José
En las Plazas
Sábado o domingo
– Flor y Huguito- Desde el pie Chajarí
– A los miedos, No – Catima Paraná
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar