El Consorcio AFIDEER dio inicio este miércoles al Desafío de Innovación Entre Ríos 2026 con una jornada inaugural realizada en la sede de UCA Paraná, que reunió a más de 200 estudiantes de las cinco universidades que integran el espacio.

La actividad se desarrolló en modalidad híbrida y marcó el comienzo formal de una nueva edición del programa, orientado a promover el trabajo interdisciplinario, la innovación y el vínculo entre el sistema universitario y el sector productivo.

El encuentro inaugural tuvo como eje el taller “Equipos que hacen crecer tu emprendimiento. Claves para trabajar mejor juntos”, desarrollado en el marco del proyecto de extensión “Entrenamiento en salud organizacional para emprendedores”, impulsado desde UCA Paraná y dirigido por María Isabel Chemez, coordinadora de Posgrados de UCA Paraná. La propuesta estuvo a cargo de la Mag. Lucía Franchi y la abogada Flavia Pereyra, docentes de la institución.

Primera instancia de encuentro

La jornada permitió que estudiantes de distintas carreras y universidades comenzaran a conocerse, intercambiar intereses y conformar grupos interdisciplinarios para trabajar sobre los desafíos planteados por empresas e instituciones de la provincia.

Durante la apertura, la decana de la Facultad Teresa de Ávila de UCA Paraná, Paula Nesa, brindó unas palabras de bienvenida. Posteriormente, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Gabriel Gentiletti, realizó la presentación oficial del Desafío de Innovación Entre Ríos 2026, explicando la modalidad de trabajo, las etapas del programa y el cronograma previsto para los próximos meses.

En ese marco, se presentó la dinámica de funcionamiento del Desafío, que contempla instancias de formación, mentorías, seguimiento de proyectos y presentaciones finales en el marco de la Semana de la Innovación, que se desarrollará del 1 al 3 de septiembre.

La actividad tuvo modalidad taller y promovió dinámicas participativas donde los estudiantes pudieron interactuar también con representantes de empresas e instituciones desafiantes, conociendo las problemáticas reales sobre las cuales deberán desarrollar soluciones innovadoras.

Desde AFIDEER destacaron el crecimiento sostenido de la iniciativa, que en esta edición logró convocar a más de 200 estudiantes de UNER, Uader, UAP, UCA y UTN Regional Paraná, consolidándose como un espacio principal en innovación abierta y formación emprendedora de Entre Ríos.

Participaron de la actividad Daniela Dans, secretaria de Ciencia y Técnica de Uader; Alejandra Morales, secretaria de Vinculación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de UNER; Nicolás Quaranta, secretario académico de UAP; Marisel Chemez, coordinadora del proyecto de extensión de UCA Paraná; Ricardo Ipoutcha, director del Departamento de Ciencias Económicas de UCA Paraná; Gustavo Tarragona, director de las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UCA Paraná; y Diego Álvarez Daneri, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de UTN Regional Paraná; y Evelyn Molina, coordinadora de AFIDEER