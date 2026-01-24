El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) puso en marcha el ciclo “Verano Frankenstiano”, una propuesta cultural que invita a redescubrir películas clásicas inspiradas en Frankenstein, el emblemático personaje creado por Mary Shelley. Las funciones se realizan en el patio de la Biblioteca Provincial, ubicada en Alameda de la Federación 278 de la ciudad de Paraná, con entrada libre y gratuita.

El ciclo se desarrollará durante los meses de enero y febrero y marca la apertura de la temporada 2026 del Cineclub Noble del IAAER, en una actividad conjunta con la Biblioteca Provincial. Ambos organismos dependen de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, y la propuesta se enmarca dentro de la agenda CUAC! Cultura Activa Verano, que se despliega en distintos puntos de la provincia.

La próxima función será este viernes 30, a las 20.30, con la proyección de “La maldición de Frankenstein”, dirigida por Terrence Fisher (Reino Unido, 1957). El film cuenta con las actuaciones de Peter Cushing, en el rol del Barón Víctor Frankenstein, y Christopher Lee como la criatura, en una de las versiones más reconocidas del cine británico de terror.

Una apertura con gran convocatoria

La primera noche del ciclo tuvo lugar este viernes, con la proyección de “La novia de Frankenstein” (Estados Unidos, 1935), dirigida por James Whale y protagonizada por Boris Karloff. La función contó con la presencia del secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello; el presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld; el director de la Biblioteca Provincial, Matías Armándola; y el profesor Ricardo Martín Ramírez (FHAyCS–UADER), quien realizó una presentación sobre la obra literaria original y su vínculo con las distintas adaptaciones cinematográficas a lo largo del tiempo.

Durante el encuentro, Stoppello destacó la importancia de “seguir abriendo los espacios culturales a distintas propuestas, con entrada libre y gratuita, para que la ciudadanía pueda acceder a los bienes culturales y generar nuevos puntos de encuentro”.

Más de 70 espectadores colmaron el espacio de proyección al aire libre. Entre ellos, Paula expresó su entusiasmo: “Somos fanáticas de leer libros de terror y Frankenstein está en nuestra lista de preferidos; quedamos sorprendidas por la película”. Por su parte, Gerardo destacó “la calidad de la restauración de imagen y audio” del clásico de 1935, a pesar de tratarse de una película en blanco y negro.

Cartelera de febrero

El ciclo continuará durante febrero con dos propuestas destacadas:

Viernes 13 de febrero, 20.30: El jovencito Frankenstein , dirigida por Mel Brooks (Estados Unidos, 1974), protagonizada por Gene Wilder , una célebre parodia del clásico de terror.

, dirigida por (Estados Unidos, 1974), protagonizada por , una célebre parodia del clásico de terror. Viernes 20 de febrero, 20.30: Frankenstein de Mary Shelley (Estados Unidos, 1994), dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh, con Robert De Niro como el monstruo. Esta versión es reconocida por su intento de fidelidad al texto original, incluyendo el marco narrativo de la expedición al Ártico.

Con cine al aire libre, clásicos restaurados y un fuerte anclaje literario, Verano Frankenstiano se consolida como una de las propuestas culturales destacadas de la temporada estival en Paraná.