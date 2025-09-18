En la entrevista, Mati y Vladi repasaron los inicios del grupo, su estilo musical y las expectativas de cara a la presentación local. Recordaron que el proyecto nació en vísperas de la pandemia, lo que retrasó los planes de la banda, aunque no frenó la composición ni la edición de su primer EP Kraken (2020). Más tarde llegaría Diez para curar (2024), disponible en plataformas digitales.

Sobre el nombre de la banda, explicaron que surgió “medio en broma” pero que terminó quedando, con un sentido particular para los crespenses y con diferentes interpretaciones fuera de la ciudad. “Es cortito, directo, como la esencia punk”, contaron.

En cuanto a su propuesta, destacaron que Colties combina influencias del punk clásico —Ramones, The Clash— con matices de pop punk y hardcore. Sus letras abordan principalmente “amor, desamor y crítica social”, con miradas sobre la era digital y la vida contemporánea.

El grupo también valoró la escena regional y los espacios que se vienen habilitando en Paraná, Santa Fe y Crespo para las bandas independientes. En ese marco, resaltaron la importancia del Club Sarmiento, al que definieron como “el Cemento de Crespo”.

De cara a lo que viene, adelantaron que trabajan en nuevas canciones, de las cuales ya estrenaron en vivo Los veranos pasados. Además, se preparan para participar en dos festivales claves de la región: el Crespo Rock en noviembre y un encuentro de metal en octubre.

Finalmente, invitaron a la comunidad a asistir este sábado desde las 22 horas al Club Sarmiento, donde compartirán escenario con otras bandas de la región. “La idea es que la gente llegue temprano, apoye a todas las bandas y disfrute de una buena noche de punk y rock con amigos, cerveza fría y precios populares”, remarcaron.