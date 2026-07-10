La reconocida actriz Claribel Medina dialogó con el programa Crespo en Vivo, que se emite por FM Boing 93.7 y y en streaming por Paralelo 32, en la antesala de la presentación de "Es Complicado", la exitosa comedia dramática que protagoniza junto a Pablo Alarcón y que llegará a Crespo el próximo jueves 16 de julio, a las 21:00, en el Salón Municipal.

La obra, escrita y dirigida por Ernesto Medela, transita su segunda temporada luego de una destacada temporada en Villa Carlos Paz, donde recibió importantes reconocimientos, entre ellos el premio a Mejor Comedia Dramática y el galardón a Mejor Actriz para Medina.

Durante la entrevista, la actriz explicó que la historia gira en torno al reencuentro de una pareja divorciada que, tras 25 años de matrimonio, queda aislada durante 48 horas en su casa de descanso, obligada a enfrentar el pasado, el presente y las decisiones que marcarán su futuro.

"Es una comedia que habla del amor, de la pareja y de lo que ocurre cuando la cotidianeidad termina desgastando un vínculo. También plantea si existe la posibilidad del perdón cuando dos personas están muy lastimadas", expresó.

Medina destacó que, si bien la obra provoca permanentes carcajadas, también invita a una profunda reflexión sobre los vínculos humanos.

"Tiene tanta verdad que traspasa la cuarta pared y va derecho al corazón de la gente. El público se ríe durante gran parte de la función, pero llega un momento en el que todos contienen la respiración porque no saben qué va a pasar."

Un desafío compartido con Pablo Alarcón

Consultada sobre el trabajo junto a Pablo Alarcón, con quien compartió una historia personal además de una extensa trayectoria artística, Claribel reconoció que esa experiencia le aporta una autenticidad especial a la puesta.

"Nos conocemos hace casi cuarenta años. Eso hace que el juego actoral fluya de una manera muy natural, pero también fue un enorme desafío construir esta historia sin perder la verdad que exige cada función."

La actriz remarcó que el reconocimiento obtenido en Carlos Paz fue una satisfacción inesperada.

"Uno no hace una obra esperando premios, trabaja para el público. Pero cuando la crítica reconoce el trabajo, es una caricia enorme al alma y una motivación para seguir mejorando."

Invitación al público crespense

Antes de despedirse, Claribel Medina invitó a los vecinos de Crespo y la región a acompañar la función.

"Los espero el 16 de julio para compartir 'Es Complicado'. Y, sobre todo, para seguir defendiendo y cuidando a los teatros, que son espacios mágicos para los actores y para el público."