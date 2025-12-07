El Círculo Médico del Departamento Paraná informó la situación actual de los pagos efectuados por la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y detalló las medidas adoptadas por las entidades que integran la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) ante los significativos atrasos en la cancelación de honorarios profesionales.

De acuerdo con los registros elevados por FEMER y por los propios médicos afectados, OSER solo ha abonado hasta el momento el 50 % de las prestaciones de internación de agosto de 2025, el 75 % de las prestaciones ambulatorias correspondientes al mismo mes y apenas el 35 % de las prestaciones ambulatorias de septiembre de 2025.

La deuda más crítica se concentra en septiembre, donde OSER mantiene pendiente el 65 % de las prestaciones ambulatorias y el 100 % de las internaciones.

FEMER resolvió sostener la atención, pero reclama una retribución justa

En la reunión realizada el miércoles 3 de diciembre, FEMER decidió mantener la atención médica, priorizando la asistencia a los pacientes, aunque subrayó la necesidad de resguardar el derecho de los profesionales a percibir una retribución acorde a su tarea.

La entidad continúa analizando y revisando los débitos que OSER pretende aplicar sobre las prestaciones de agosto, con el objetivo de asegurar que solo se ejecuten ajustes plenamente justificados y conforme a lo establecido en los convenios.

Amplia participación profesional en la encuesta interna

El Círculo Médico destacó la alta participación en la encuesta interna realizada por la institución: alrededor del 60 % del padrón de profesionales aportó su opinión respecto a la situación actual.

Esta adhesión, señalaron desde la entidad, demuestra “el compromiso y la representatividad del sector frente a un escenario que afecta directamente el ejercicio de la profesión”.

Compromiso con la calidad asistencial

El Círculo Médico reafirmó que continuará impulsando todas las gestiones necesarias para garantizar el derecho de los profesionales a una retribución justa, condición indispensable para sostener la calidad del sistema de salud.

“Nuestra prioridad es defender la labor profesional y, al mismo tiempo, evitar que esta situación impacte en los pacientes. Es fundamental contar con un financiamiento responsable y previsible que garantice la continuidad y calidad de la atención médica”, expresaron.