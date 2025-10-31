Crespo se prepara para vivir una jornada de música, baile y encuentro comunitario. Este sábado 1º de noviembre, desde las 19:00, el Anfiteatro del Lago —ubicado sobre el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín— será escenario de un espectáculo musical que acompañará la tradicional Maratón de la Avicultura.

La velada contará con cinco presentaciones artísticas que prometen ritmo, diversión y una amplia variedad de estilos musicales. La propuesta es gratuita y abierta a todo público, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una noche de celebración en familia.

El show abrirá a las 19:00 con Tiana y sus chamameceros, quienes marcarán el inicio de la fiesta con los sonidos del chamamé tradicional y moderno. Luego, a las 20:30, llegará el turno de Preguntale Aquel, banda reconocida por su energía y su repertorio de cumbia, cuarteto y clásicos bailables.

La programación continuará a las 21:30 con Grupo Tentación, un conjunto con más de tres décadas de trayectoria llevando alegría y ritmo a cada escenario. A las 22:30 se presentará Te Re Suena, oriundos de Aranguren, con un repertorio variado que invita a bailar y disfrutar. El cierre, a las 23:30, estará a cargo de “El Brujo” Ezequiel, una de las voces más destacadas de la cumbia santafesina, con una trayectoria que lo ha llevado a compartir escenario con artistas de renombre como Los Palmeras y Sergio Torres.

Además del espectáculo musical, la noche contará con servicio de cantina a cargo de los clubes locales —Cultural, Ferroviario, Sarmiento y Unión—, que trabajarán en conjunto ofreciendo comidas y bebidas. Los fondos recaudados se destinarán al fortalecimiento de las instituciones deportivas de Crespo, que cumplen un rol social fundamental en la comunidad.

La actividad es organizada de manera conjunta por la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, con el acompañamiento de sectores públicos y privados.

Los artistas