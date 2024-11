Crespo- Eduardo Crespo es Director Artístico por tercer año del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. La sexta edición del Ficer se realizará entre el 11 y el 15 de diciembre en Paraná y varias subsedes en otras ciudades de la provincia con entrada libre y gratuita.

Como todos los años, el evento se realizará en el predio que une al Centro Provincial de Convenciones con La Vieja Usina y el IAAER y se suma además el complejo Las Tipas de Paraná. La iniciativa es concebida como un modo de reafirmar la necesidad de la cultura como motor de crecimiento, integración e intercambio de miradas a través del diálogo. Un lugar de encuentro para toda la comunidad entrerriana.

Crespo anticipó que “Habrá grandes sorpresas, el doble de películas en comparación a ediciones anteriores e invitados de lujo. A pesar del contexto que está atravesando el Cine Argentino y la cultura a nivel nacional, Entre Ríos decide apostar todo por la cultura y el público del FICER nos motiva a seguir creciendo. Queremos que llegue a todos los rincones de la provincia y que la gente se acerque a disfrutar de un evento pensado para los entrerrianos”.

Crecimiento

“El Festival viene creciendo a paso firme, lleva seis ediciones, que no es tanto si comparamos con otros festivales, pero ha dado un salto significativo en los últimos años. Somos un festival joven, fuimos encontrando la identidad a partir de las ediciones que fueron pasando. Sucedieron cosas importantes que impulsaron ese crecimiento, como la Ley de Fomento Audiovisual, que ayudará a que haya muchas más producciones entrerrianas. En esta próxima edición además se suma una sala de cine como Las Tipas, que hará que podamos disfrutar de las películas en una calidad superior. No es lo mismo ver una película solos, en un dispositivo como un teléfono o en la tele, que vivir la experiencia de ir a un cine y ver una película con otras personas, de desconectarnos de todo por un momento. Es una experiencia única, por eso sigue más vigente que nunca y por eso la gente espera el FICER con ansiedad. Está instalado, es un gran logro”, agregó Eduardo Crespo.

“Estas semanas invitamos a escuelas secundarias, para acercarlos y que conozcan el festival, y había chicos que nos contaban que era la primera vez que entraban a un cine. Eso nos emociona y es algo que no podemos dejar pasar. La cultura es importante para el desarrollo de los pueblos y hay que defenderla más que nunca" dijo.

"Habrá películas por la mañana, por la tarde y hasta la noche, diferentes charlas y talleres. Los cines tienen aires acondicionados, la idea es pasar jornadas agradables más allá del calor, con actividades para gente de todas las edades", agregó

“Se inscribieron más de doscientas películas y luego con el equipo de programación seleccionamos y pensamos como dialogan unas con otras. Tendremos más de 40 películas más los cortos, serán más de 60, más del doble de ediciones anteriores. Es un gran desafío”, indicó.

Actividades previas y su relación con el FICER

El cineasta planteó que “Estamos con actividades previas. Canal Encuentro estrenó el sábado 9 de noviembre el ciclo Cine Entre Ríos, una selección de películas que da cuenta de la vasta y creciente producción cinematográfica de la provincia. Los sábados y domingos previos al FICER, a las 22:00, se puede disfrutar de esta programación. Y además se sumaron estas funciones para escuelas antes de que terminen las clases y cine al aire libre también”.

Crespo comentó que “Hace más de veinte años que veníamos soñando con un festival como el FICER. Se pudo concretar en 2018 gracias al trabajo mancomunado del sector audiovisual y la Secretaría de Cultura de la Provincia. Necesitábamos un lugar donde mostrar lo que hacíamos, un lugar de encuentro con las personas que trabajaban en las películas y el público. Fue creciendo y a mí me tocó dirigirlo a partir de la cuarta edición, en 2022 y 2023. Durante los primeros años participé presentando mis películas y acompañando desde otro lado. Siempre me interesó la programación. Habíamos creado un Cineclub en Crespo hace mucho tiempo, y con el Colectivo de Cineastas también hicimos varios ciclos de cine en Buenos Aires. Me interesa trabajar desde ese lugar donde pueda compartir trabajos de otros cineastas, una mirada sobre el mundo. Hay muchas películas que no llegan, o llegan de forma descuidada, y el festival es un lugar donde poder acercarse a otras realidades. Y más allá del cine, queremos que sea un lugar de encuentro y reflexión. El festival tiene, desde el principio, una impronta regional. Al principio no me daba cuenta de la importancia de esta característica, pasaba que la sección de cine regional era un lugar al que se le solía prestar menos atención, costaba armar una programación coherente y potente. Pero los últimos años la producción empezó a crecer en todo el país y, gracias a eso, en los dos años que me tocaron a mí se vio un crecimiento exponencial. La edición del 2023 fue una de las secciones más destacadas, hubo un interés mayor del público y se generaron cruces y diálogos entre películas y realizadores. También, haciendo foco en películas entrerrianas y de la región, se abre el espacio para pensar sobre lo que sucede en nuestro territorio con la producción de cine”, agregó.

Respecto a la programación, comentó que “por lo general la gente que trabaja en la producción del evento es más temerosa, piensa que hay que darle al público lo que quiere. Creo que hay que sorprenderlo, correrlos de lo que están acostumbrados a ver, de lo que pueden tener al alcance de Internet. La última edición fue una prueba contundente de que el festival ya se había afianzado, que el público lo había hecho propio y que lo que siguiera era todo para crecer”

Crespo destacó a Paralelo 32 que “Retorné a Crespo por el momento por una cuestión de cercanía con Paraná y todo lo que tenemos que hacer en estos meses para el FICER. Más allá de esto, y de que este año la situación del cine argentino cambió radicalmente, en este momento lo más difícil es saber sobre el futuro. Pero un futuro soñado sería poder hacer la película que vengo pensando hace unos años, ‘La gruta del viento’, que está en etapa de desarrollo. Estoy reescribiendo el guion y trabajando con productores en búsqueda de financiamiento. Es una película que quiero filmar en Italia y surge del reencuentro con una parte de mi familia que se fue a vivir allá en los noventa, con la crisis. Es una ficción, pero tiene muchas conexiones con la experiencia de ellos como inmigrantes, con lo que fui conociendo de sus vidas cuando nos encontramos después de tantos años. Pero ahora estoy en ‘modo FICER’ hasta diciembre, así que mi cabeza está enfocada en que se entere la mayor cantidad de gente posible de que existe un festival hermoso en Entre Ríos, gratuito, y que espero vengan a disfrutarlo".