Sociedad
Ciencia, ecología y economía: Un aporte de luz solar sobre la “siembra de nubes”
La desregulación aerocomercial de actividades para la modificación artificial del tiempo meteorológico abrió un debate • Límites legales y discusión ambiental detrás de la flexibilización climática • Vale despejar el cielo sobre este tema y cuáles pueden ser los impactos en Entre Ríos.
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