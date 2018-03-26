Crespo– El Centro Cultural “El Sueñero” un apéndice de la Asociación Civil Lazos de Amistad, organizó su cartelera artística para este año, dando comienzo a su ciclo de conciertos a partir del 6 y 7 de abril, a las 21:00, con la presencia de Yamila Cafrune.

La artista, conmemorando los 80 años del natalicio de don Jorge Cafrune, ocurrido un 8 de agosto de 1937, creó «Cafruneando», un espectáculo donde sola con la guitarra o excepcionalmente acompañada por un guitarrista, recorre gran parte del repertorio musical de su padre y proyecta imágenes inéditas del archivo familiar recientemente digitalizados.

El 5 de mayo actuará Seba Machi Trío, grupo integrado por Sebastián Macchi en piano, guitarra y voz; Carlos “Negro” Aguirre en bajo fretless y Valentín Gatti en batería y percusión. El 9 de junio figura en cartelera el músico local Laurenao Abrego, que con su guitarra interpreta chamarritas, chamamés y rasguidos doble.

Silvia Salomone y Alfonso Bekes, actuarán el 7 de julio. El dúo conforma una propuesta estética dentro de la canción latinoamericana de fusión folKlórica, con incursiones también en otros estilos.

Pico Rubio (guitarra), ganador del Pre Cosquín 2017 en el rubro solista instrumental y Sedil Toledo (bandoneón), uno de los integrantes del conjunto que acompañó a la pareja de danza integrada por Romina Cáceres y Mauro Gorosito, que conquistó el reconocimiento en el mismo certamen como pareja de danza tradicional, actuarán el 4 de agosto.

El 8 de septiembre está programada la presentación de la agrupación folclórica de proyección La Clavija, que integran José Carlos López, Gastón Kihn, Laureano Abrego, Orlando Davin, Ariel Brambilla y Duval Riedel. Finalmente, el 3 de noviembre está confirmada la presencia de Aires del Pago, un grupo chamamecero integrado por Agustina Gauna (Federal), Nicolás Müller (Hasenkamp), Lucas Spiazzi (Gualeguaychú) y Gastón Lell (Crespo).