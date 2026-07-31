A veces un sueño comienza de la manera más inesperada. Para Ciara Schechtel, una joven de 17 años de Aldea Spatzenkutter, el punto de partida fue una presentación escolar que terminó cambiando el rumbo de su vida.

En una cálida entrevista con Mariana Rupp, en el programa de streaming La Hora Dorada, de Paralelo 32, la cantante repasó los primeros pasos de un camino artístico que, aunque recién comienza, ya la llevó a escenarios, peñas, radios y canales de televisión de la región.

Con sencillez y emoción, habló de su pasión por el folklore, del apoyo incondicional de su familia y de los sueños que hoy alimentan su carrera.

Una presentación escolar que cambió todo

Ciara contó que su vínculo con la música comenzó a fortalecerse durante 2024, cuando participó de un encuentro musical organizado en Diamante junto a su escuela.

Hasta ese momento, nunca había imaginado que el canto ocuparía un lugar tan importante en su vida.

"Fui para probar, para ver qué pasaba. Canté, me gustó mucho y ahí descubrí que quería seguir por ese camino", recordó.

Ese primer paso la impulsó a pedirle a su mamá que la inscribiera en una academia de canto en Paraná.

Durante 2025 volvió a participar del mismo encuentro musical y obtuvo una beca para perfeccionarse en un estudio de canto de Diamante, una experiencia que terminó de confirmar su decisión.

"Ahora voy a peñas, radios y canales. Todo empezó muy rápido y todavía me cuesta creerlo", expresó.

"Nunca imaginé que esto me iba a pasar"

Durante la charla, la joven reconoció que jamás había pensado que la música pudiera convertirse en una parte tan importante de su vida.

"Nunca me imaginé que todo esto iba a pasar", confesó.

La conductora destacó cómo un pequeño acontecimiento terminó modificando por completo sus proyectos personales, algo que Ciara reconoció con naturalidad.

"Descubrí una parte de mí que no conocía y me gustó muchísimo", resumió.

El respaldo de la familia, el motor para seguir

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando habló de quienes la acompañan desde el primer día.

Sus padres, su hermana, sus abuelos, tíos y toda su familia se convirtieron en el sostén fundamental para animarse a recorrer el camino artístico.

"Ellos me dicen que están orgullosos de mí y que siga adelante porque voy a llegar lejos", contó.

Para Ciara, ese respaldo resulta indispensable. "Cuando tu familia te apoya, todo se hace mucho más fácil. Sentís que podés seguir y que vale la pena intentarlo", afirmó.

Entre la tranquilidad de la aldea y las clases de canto

Aunque cada vez suma más presentaciones, la joven asegura que sigue encontrando tranquilidad en los lugares más simples.

Su refugio continúa siendo Aldea Spatzenkutter, donde vive, aunque también reconoce que las clases de canto se transformaron en uno de los momentos más esperados de la semana.

"Voy los jueves y viernes. Es un lugar donde soy muy feliz", comentó.

Horacio Guarany, Soledad y las canciones que la emocionan

Al hablar de las canciones que más la conmueven, mencionó dos obras que ocupan un lugar especial en su repertorio.

Una es "Si un día fui tu cantor", de Horacio Guarany, porque —explicó— relata una historia que siempre logra emocionarla.

La otra es "La Paloma", interpretada por Soledad Pastorutti, tema que eligió para cantar durante el programa.

"Habla de la libertad, de caerse y volver a levantarse. Me siento muy identificada con ese mensaje", explicó.

Un sueño llamado Soledad Pastorutti

Como toda artista que comienza a recorrer escenarios, Ciara también tiene una gran inspiración. Sin dudarlo, eligió a Soledad Pastorutti como la cantante con la que le gustaría compartir un escenario.

"La admiro muchísimo", dijo con una sonrisa.

Mientras continúa formándose y sumando experiencias, la joven entrerriana disfruta de un presente que hace apenas dos años parecía impensado.

Con humildad, una voz en crecimiento y el apoyo de su familia, Ciara Schechtel empieza a escribir su propia historia dentro del folklore argentino, convencida de que los grandes sueños también pueden nacer en una pequeña aldea entrerriana.