Una delegación de cinco funcionarios del área de producción equina del gobierno de China, visitaron días pasados, en misión oficial, el Aras ‘La Entrerriana’, de Crespo, del criador de caballos criollos Turmo Schaffner. La integraron cinco hombres y una mujer que trabajan para distintos estamentos del Estado chino. Lo hicieron con el objetivo de colectar información sobre cómo manejar, alimentar, reproducir caballos de esta raza. El gobierno del país asiático tiene un par de caballos criollos y caballos de polo que fueron regalos de presidentes argentinos al presidente chino (*) Ji Xinping, hoy a cargo de estas personas, de profesión veterinarios, managers, administradores. Llegaron acompañados por dos traductores de inglés, de la mano del profesor doctor Luis Losinno, personalidad destacada en el ámbito de la ciencias veterinarias, quien mantuvo una interesante entrevista con Paralelo32.

--¿A esos caballos obsequiados los han puesto en reproducción, o son una especie de trofeos?

_Algunos están en reproducción. Están en eso, en reproducirlos y entonces vienen con ese mandato. Vienen a observar, averiguar qué comen, cómo se reproducen, cómo hacerlo bien. Eso por un lado, y por otro lado, quieren saber sobre el impacto de la industria equina en Argentina. El impacto económico, social, cómo impacta en la cantidad de puestos de trabajo que genera, cómo es la cadena, cómo es el modelo de negocios, todas esas cosas.

Así que me encomendaron que hiciera un diagrama de itinerarios para visitar lugares en Argentina, dado que algunas de las personas que vienen ya las conozco, he ido a China desde 2015 a dictar seminarios a la universidad, varias veces. Y la persona que me ha invitado es el director nacional de equinos del Estado chino, que también está hoy acá. Todo lo que pasa en equinos en China depende de él. Fue la persona que me invitó y viene en esta comitiva. Es una gira que dura diez días y hemos hecho visitas a lugares de polo y el único lugar donde van a ver caballos criollos es aquí en Crespo.

--¿Fue elegido por que este lugar?, que no es el más importante en cuanto a volumen de producción en el país?

_Sí, yo les digo la verdad honestamente por qué elegí los lugares que elegí para recorrer en estos diez días. Los conozco a todos. Me gusta ir a lugares donde conozco a las personas y lo que hacen, cómo lo hacen, y sé que nos van a recibir bien. Entonces, les podría decir que, en primera instancia, es personal. Es la parte humana. Después veo la parte de caballos. Los caballos son caballos. Hay aras más grandes, más chicos. Eso no me importa mucho. Me importa que lo pasen bien, me importa que la gente le diga las cosas como son, que les digan la verdad sobre sus modelos de trabajo. Como conozco a Turmo hace mucho tiempo y nosotros hemos tenido una relación en nuestro laboratorio de la universidad con él, han mandado yeguas de acá a la universidad, han venido mis estudiantes acá, entonces conozco este lugar. No voy a ningún lugar que considera a los caballos como objetos; me gustan las personas que están comprometidas emocionalmente con lo que hacen. Así que, esta gira es una gira técnica, pero hecha por humanos y relacionada con humanos; no podemos dejar ese lado fuera.

--¿Y dónde está la mayor demanda, interna y en el exterior en todo caso, del caballo criollo?

_Tiene un mercado primariamente interno en Argentina, porque es una raza creada aquí y muy relacionada a la cultura ecuestre argentina.

--¿China podría ser un futuro cliente?

_Hay un crecimiento en la demanda de caballos de paseo en China, de andar a caballo, que no existía antes. La idea es mostrarles lo que hay en Argentina. De hecho, hay una gran demanda de ponis y me preguntaron, ¿por qué no nos lleva a ver ponis? No, no los voy a llevar porque yo no conozco ponis, pero sí conozco caballos criollos que pueden cumplir ese objetivo. Por eso está a Turmo mostrándoles, y vamos a ver pruebas, y vamos a ver cosas que pueden hacer. Ojalá esto les atraiga y les interese, porque es un caballo que tiene muchísimas virtudes, muchísimas habilidades.

--¿Como cuáles, por ejemplo?

_La mansedumbre, la rusticidad, comen poco, son mansos, son pequeños. Internacionalmente son considerados como ponis, son pequeños en relación a un caballo de carrera, un caballo de salto, un caballo de polo. Eso es bueno para la gente que quiera cabalgar, especialmente niños. Tiene todas esas bondades. Ojalá, pienso, que esto pueda generar un intercambio. En Uruguay ya compraron dos embarques de caballos. Digo, si Uruguay le vende caballos, ¿por qué nosotros no? Esto es un granito de arena que puede contribuir a eso.

Un tambo de 300 burras

--Lógicamente, su conocimiento no termina en el caballo, sino que usted mismo tiene un tambo que ordeña 300 burras. Me gustaría saber todo, porque no tienen una producción importante si las comparamos con la vaca. Entonces, ¿cuáles son sus bondades, mercado y perspectivas de futuro?

_Yo estuve 40 años en la universidad enseñando producción de caballos, hasta 2015 que fui a China y vi la producción de leche de burra y me interioricé. Fui por otra cosa, fui a dar clases sobre caballos y volví de ese viaje y dije, yo me tengo que dedicar a esto. No quiero hacer nada más de caballos. Así que me puse a estudiar con mis estudiantes. ¿Por qué? Porque la leche de burra es la que tiene mayor parecido con la leche humana; 98% de homología. La leche de vaca no tiene nada que ver con la humana. Es la de un rumiante, la leche de vaca, de cabra, de oveja, son leches rumiantes que composicionalmente no tienen nada que ver con la humana. En cambio la de burra es la más parecida a la leche de una mujer. Seguramente saben que hay más de 4.500 especies de mamíferos que producen leche, 4.500, y las 4.500 producen leches diferentes. La leche no es un genérico. Depende de muchas cosas. La leche de la foca tiene 45% de grasa y la leche de burra tiene 0.8% de grasa.

Entonces las leches en los mamíferos, que es lo que nutre a un recién nacido, tiene mucho que ver con el entorno donde esa cría va a nacer. Las mejores leches que hay en el mundo son las de los mamíferos que la producen en ambientes más hostiles, que es el desierto. La número uno probablemente sea la de camello, que es espectacular, y la número dos es la de burra.

--¿Ha sido promocionada esa calidad con todas sus propiedades?

_Nosotros desarrollamos este proyecto en la universidad y después en una startup y en un tambo que es privado, ahora tiene un convenio con el CONICET y con tres universidades nacionales. Básicamente para producir leche para niños alérgicos a la leche de vaca, que es más o menos entre el 2% y el 7% de los niños, unos 20 y pico de mil bebés en Argentina. Si el niño es alérgico, la leche de burra es la mejor opción. ¿Por qué? Porque es hipoalergénica, no tiene las proteínas que tiene la leche de vaca que producen alergia. Los bebés que son alérgicos tienen problemas respiratorios, cutáneos, digestivos, decrecimiento y es un problema realmente severo. En muchos otros países del mundo esto se desarrolló y acá no había, ninguno. Había un tambo, más o menos artesanal en Catamarca, con unas pocas burras y ordeñe manual. Nosotros decidimos hacerlo bajo todas las normas sanitarias internacionales. La leche se procesa en un instituto del CONICET de Ingeniería de Alimentos en la universidad, dentro de la universidad. Ahí se envasa, se procesa, se etiqueta y se congela. Se hace todo. Yo empecé con tres burras en la universidad, después esta startup, la leche se llama ‘Ecuslac’. Empezamos con 20 burras y tenemos 300 ahora.

--¿Hacen reproducción y cría en el mismo establecimiento?

_Sí, tenemos un programa de reproducción dentro de esto.

--¿Qué hacen con los machos que nacen?

_Los vendemos a los ganaderos y tenemos compromisos de entrega hasta dentro de dos años.

¿Y qué pasa con las mulas?

_Lo de las mulas es algo que está creciendo en Argentina. La demanda empezó con el crecimiento del turismo, donde tenemos áreas montañosas espectaculares para el turismo nacional e internacional que busca cabalgatas en lugares donde no llegan los cuatriciclos ni los autos, ni las 4x4. Son lugares espectaculares pero complicados para ir caminando, salvo que uno esté muy entrenado, pero fácil si uno va en una mula. Entonces se crean esas expediciones a lugares casi inaccesibles de los que Argentina tiene cientos. Ahí empieza la demanda de mulas y hace crecer la producción.

Nosotros hacemos un encuentro nacional de mulas y burros una vez por año, en octubre. Vamos por el tercero. Es otro animal que tiene muchas cosas para aportar además de andar y ser muy inteligente, aprende rapidísimo, sirve para llevar cosas a escuelas de lugares remotos, en fin, muchas bondades.

--Es un animal híbrido.

_Si, un animal híbrido creado por el ser humano, producto del burro macho con una yegua, y la cruza inversa se llama burdégano. La más común es la cruza del burro macho con una hembra equina y es un animal extraño, tiene características de los dos progenitores y es básicamente un animal estéril. La mula es estéril, de manera que hay una sola forma de reproducción que es esta del caballo y la burra. Yo igual tengo mulas de hace 30 años y hemos tenido mulas que han tenido 4 o 5 crías, les ponemos embriones dentro, es una receptora espectacular.

(*) Tanto Cristina Fernández de Kirchner (en 2015) como Mauricio Macri (en 2018), obsequiaron caballos de raza Polo Argentino, raza Criolla y raza Silla Argentino, al presidente de China, Xi Jinping.