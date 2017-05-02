Crespo.- Desde la organización AFS Programas Interculturales se informó que este jueves 4 de mayo brindarán una charla informativa, para padres y estudiantes de escuelas secundarias de Crespo y zona, sobre los programas de intercambio cultural. La convocatoria es a partir de las 20:00 horas en la Casa de la Juventud (Humberto A. Seri y Tratado del Pilar); y la charla informativa tendrá la finalidad de acercar la posibilidad a los jóvenes de realizar un intercambio, explicándose además en qué consiste el mismo, qué países hay como destino, fechas de partida, duración y cualquier inquietud que pueda surgir de los participantes al evento.

La organización

AFS Programas Interculturales es la organización pionera en intercambio estudiantil. Su carácter de institución voluntaria, sin fines de lucro, no gubernamental y sin ningún tipo de afiliación política, étnica o religiosa, la convierten en una organización única en su género.

Tiene presencia en 102 países y cuenta anualmente con la participación de más de 12.000 estudiantes a escala mundial.

Desde 1947 ofrece oportunidades de aprendizaje intercultural a estudiantes, familias, voluntarios y profesionales, con el objeto de fomentar la paz y el entendimiento a través de experiencias educativas internacionales. Para mayor información sobre los programas educativos de AFS, para becas, hospedar estudiantes y profesores o ser voluntario consultar www.afs.org.ar