Organizado por la Escuela de Música de la Universidad Adventista del Plata el martes 30 de abril, a las 19:00 horas, en el Salón de Los Pioneros, se llevará a cabo una charla magistral a cargo de Gustavo Santaolalla, compositor, músico y productor musical argentino ganador dos veces del Premio Óscar que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, por su labor de compositor musical. El espacio contará con ejemplos prácticos del expositor quien, desde su vasta experiencia, explicará las producciones que ha realizado tanto, en la industria discográfica, como así también en las bandas sonoras para cine y videogames.

Todo el trabajo de Santaolalla ha combinado diferentes géneros musicales: folk, pop, ritmos africanos y música popular latinoamericana. En los años setenta, lideró la vanguardia musical argentina en experimentar en sonoridades.

En los años noventa, su producción con diversos artistas fue clave en el boom de la música latinoamericano de la época. Un fenómeno que llegó a niveles inéditos de calidad y resonancia.

Hoy en día, es uno de los músicos y productores más premiados y reconocidos del continente.