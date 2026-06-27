Crespo volverá a convertirse en el punto de encuentro de uno de los sectores productivos más importantes de la región. La Asociación Civil Crespo Capital de la Avicultura ultima los preparativos para una nueva edición de la tradicional Cena de la Avicultura, que tendrá lugar el sábado 4 de julio, desde las 20.30, en el salón Barcelona.

La presidenta de la entidad, Mariela Gallinger, explicó a Paralelo32, que la fecha fue definida para no superponerse con las actividades nacionales organizadas por las cámaras del sector en el marco del Día de la Avicultura, que se conmemora el 2 de julio.

"Las cámaras que nos nuclean desarrollan ese día distintas actividades en Buenos Aires y desde la Asociación vamos a participar. Por eso decidimos trasladar nuestra cena al sábado 4, para facilitar la presencia de todos los actores de la actividad", señaló.

Gallinger destacó que se trata de un encuentro único en el país por sus características. "Crespo será nuevamente sede de esta cena anual, que no tiene otra igual en Argentina, porque convoca a toda la cadena avícola en un mismo espacio", afirmó.

Las tarjetas para asistir se encuentran a la venta desde esta semana y pueden adquirirse a través de los integrantes de la comisión organizadora. La dirigente agradeció especialmente el respaldo del sector privado.

"Estamos muy agradecidos con las empresas que nos acompañan como sponsors. Ese apoyo nos da el impulso necesario para seguir organizando este tipo de eventos con responsabilidad y buscando superarnos año tras año", expresó.

Un espacio para analizar el presente y el futuro del sector

Como ocurre en cada edición, uno de los momentos más esperados será la exposición de las autoridades de las principales entidades avícolas del país.

Está prevista la participación del presidente ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Carlos Sinesi, y del presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), Javier Prida, quienes ofrecerán un panorama actualizado sobre la realidad del mercado del pollo y del huevo, además de las tendencias y desafíos que enfrenta la actividad a nivel internacional.

"Las cámaras cuentan con información muy precisa, estadísticas e investigaciones que son de gran utilidad para que los productores puedan evaluar el contexto y tomar decisiones. Es información seria, que siempre ha demostrado ser confiable", destacó Gallinger.

Una convocatoria para todos los eslabones

La presidenta de la Asociación remarcó que la invitación está abierta a todos los integrantes de la cadena avícola, desde las cabañas y proveedores de genética, tecnología e insumos, hasta veterinarios, transportistas, empresas de sanidad, comercializadores e industrias procesadoras.

"Crespo concentra una de las industrias de procesamiento de huevo más importantes del país y cuenta además con frigoríficos y plantas elaboradoras de pollo y sus derivados. Por eso esta cena se transforma en un espacio de encuentro, intercambio comercial, actualización profesional y también de camaradería entre quienes forman parte de una actividad que distingue a nuestra ciudad y a la región", concluyó.