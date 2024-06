Crespo- La presidenta de la Asociación Crespo Capital de la Avicultura, Mariela Gallinger, y el vicepresidente 1º de la entidad, Matías Podestá, confirmaron que el martes 2 julio a partir de las 19.00 en Salón Barcelona, sobre Ruta 131, Kilómetro 38, por el Día del Avicultor, se llevará a cabo nuevamente la cena anual.

“El menú será diverso, pero tendrá la característica de ser con productos avícolas, tanto de pollo como huevo. Nos acompañarán los principales referentes de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) y del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), funcionarios locales, provinciales y nacionales, además de empresarios relacionados con la actividad. Tenemos expectativas de que nos pueda acompañar el Gobernador Rogelio Frigerio y estamos gestionando. Habrá además una conferencia del analista económico y consultor Damián Di Pace, que muchos conocen por su aparición en medios nacionales. Su mensaje será dirigido a los actores que todos los días tenemos que tomar decisiones económicas. Es una charla útil para analizar el presente y lo que puede suceder próximamente”.

“Las tarjetas tienen un costo de $40.000 por persona y se irán informando más puntos de venta próximamente, por ahora ya se pueden adquirir en Coopavier, calles Los Constituyentes y Los Talas de Crespo”, argumentaron.

Actualidad institucional

La Asociación cuenta con un moderno salón en calle Estrada, entre 3 de Febrero y Seri. Precisaron que “queremos que sea utilizado en forma permanente para capacitaciones y charlas, pensando principalmente en los productores. La Asociación tiene que profundizar lazos con organismos, instituciones y el campo del conocimiento. Queremos que sea el punto de encuentro entre quienes producen y quienes toman decisiones para este sector”.

Plantearon que “En octubre llevaremos adelante actividades por la Semana del Huevo. Se van a programar charlas y la idea es difundir lo nutritivo que es este producto. Y estamos empezando a trabajar en la Fiesta Nacional de la Avicultura 2024, que por la Influenza Aviar no se pudo realizar el año pasado. Todavía no hay fecha, sí sabemos que será en noviembre. El lanzamiento oficial se hará en nuestra cena”.

En relación a la situación del sector, Podestá expresó que “el año pasado más del 50% de la faena de pollos a nivel nacional fue en Entre Ríos. Hay empresas de nuestra zona donde el 40% de sus productos son exportables. Tenemos el caso de Calisa, en Racedo, que exporta a África, Medio Oriente, Norteamérica, el Mercosur y países asociados. O Tecnovo SA, que es una empresa que le da valor al huevo y tiene habilitación para exportar a más de 36 países. Son productos que están en todo el mundo. Entre Ríos tiene un potencial gigante”.

Gestiones

Mencionaron que “Tuvimos charlas con ministerios provinciales para presentarnos oficialmente, pero también planteamos problemas que hay que resolver. Uno es la importación de huevo en polvo, soja y maíz de Brasil. Tanto el cereal como la oleaginosa no son productos que falten en nuestra zona, pero sí preocupa en el caso del huevo en polvo, porque Brasil no está libre de dos enfermedades importantes como la de Newcastle y la Gripe Aviar, lo que puede traer perjuicios irreparables para la actividad. Por otro lado, necesitamos la reducción del IVA para el huevo en cáscara como producto al 10,5%, siendo del 21% actualmente. Daría más competitividad y reducciones incluso en el precio para los consumidores. También, si bien se reactivaron algunos trabajos en caminos de la producción, es momento de seguir hablando del deterioro. Se necesita un cambio estructural en Vialidad para que los productores tanto de pollos como de huevos no perdamos económicamente por el mal estado. No se debe detener el crecimiento por esta problemática”.

Agregaron que “Hay que proteger al productor para que pueda permanecer en la actividad y que la cadena comercial pueda seguir existiendo. Hay que darle herramientas para que pueda trabajar en condiciones adecuadas, con caminos y tecnología”.

Potenciar la actividad

Opinaron que “La industria puede ser gran generadora de divisas. Si bien en la actividad agrícola-industrial, la avicultura representa un porcentaje pequeño, porque el gran porcentaje se lo lleva la producción de granos, lo que tiene la actividad avícola es su potencial. No hay un mercado saturado, por el contrario, se buscan permanentemente nuevas oportunidades, diversificando productos que llegan a todo el mundo. Se exporta todo, a diferentes países que, por sus diversas culturas, consumen determinados productos”.

Finalmente, comentaron que “este 19 de junio a las 20.00 en la sede de nuestra Asociación estarán referentes del CFI para traernos lineamientos de créditos que hay para pequeños, medianos y grandes productores. Serán explicados requisitos y beneficios”.