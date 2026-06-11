Crespo– Distintas actividades, celebraciones, misas y cultos fueron programados por las diferentes denominaciones cristianas para celebrar la Semana Santa. Los días y horarios informados por las diferentes iglesias son los que se detallan:

Parroquia Ntra. Sra. del Rosario

Lunes y martes Santo: 19,15 hs Vía Crucis; 20 hs Santa Misa.

Miércoles Santo: 19,15 hs Vía Crucis y distribución de la comunión. En Catedral: Misa Crismal 19 hs.

Jueves Santo: 18 hs Santa Misa con los niños de catequesis. 20 hs Santa Misa de la Cena del Señor. Sigue adoración durante toda la noche.

Viernes Santo: 10 hs Vía crucis para los niños de catequesis. 16 hs Celebración de la Pasión del Señor. 19hs Via Crucis viviente.

Sábado Santo: 20,30 hs Vigilia Pascual.

Domingo de Pascua: Santa Misa 9,30 y 20 hs.

Confesiones: lunes 10 de abril: 20,30hs Celebración penitencial (habrá varios sacerdotes disponibles). Jueves Santo, de 9 a 12 hs y de 16 a 18 hs. Viernes Santo de 9 a 12hs. Sábado Santo, de: 9 a 12hs y de 17 a 20hs.

Parroquia San José

Jueves Santo: 20:00 hs en Salón Parroquial.

Viernes Santo: 17:00 hs en Salón Parroquial. 20:00 Via Crucis y devoción a la Madre Dolorosa

Sábado de Gloria: 20:00 hs Vigilia Pascual en Salón Parroquial.

Domingo de Pascua: 9:00 y 19:00 hs en la Parroquia.

Iglesia Evangélica del Río de la Plata

Miércoles 12: 20:00 hs Devocional de Cuaresma en el templo

Jueves Santo: 16:30 hs y 19:30 hs Cultos con Santa Cena en el Salón Esperanza

Viernes Santo: 9:30 hs Culto bilingüe español – alemán con Santa Cena en el templo. 19:30 hs culto en español en el Salón Esperanza con Santa Cena.

Domingo de Resurrección 9:30 hs culto con Santa Cena en el salón Esperanza y a las 19:00 hs en Racedo.

Iglesia Evangélica Bautista

Viernes Santo: día de ayuno y oración. 20:30 encuentro de oración y adoración.

Sábado de Gloria: 20:00 vista del pastor Ricardo Díaz. Tema: El grito del silencio.

Domingo de Pascua: 20:00 visita del pastor Ricardo Días. Tema: La maravillosa victoria. Cena del Señor.

Centro Congregacional Cristiano

Domingo 16: 19:30 Resurrección especial de Pascua 2017.

Iglesia Luterana San Pablo

Jueves Santo 20:30 Culto en el templo San Pablo.

Viernes Santo: 20:30 en Merou.

Domingo de Pascua: 9:00 Culto el templo San Pablo. 20:30 en Merou.

Iglesia Cristiana Evangélica

Viernes Santo: 19:30 hs reunión Evangelística.

Domingo de Pascua: 10 hs reunión de Celebración.

Iglesia Adventista 7mo. Día

Jueves 13 a sábado 15: 20:00 actividades en el templo de Independencia 1440 con la presencia del Pr. Eduardo Pereyra.

En Capillas y Aldeas

Capilla San Arnoldo (Santa Rosa): 20:00 hs: Jueves Santo y Sábado de Gloria.

Capilla Ntra. Sra. de Lourdes (Boca del Tigre): 18:00 Jueves Santo y 9:00 hs Domingo de Pascua

Aldea San Rafael: 18:00 Sábado 8 con bendición de ramos; 20:00 hs Viernes Santo y 18:00 hs Domingo de Pascua.

Capilla San Miguel: Viernes Santo: 10:00 hs Via Crucis. Domingo de Pascua 10:30 Misa.

Juan Pablo II: Domingo de Ramos y Domingo de Pascua: 17:00 hs

Salón Virgen de Guadalupe: Domingo de Ramos , 19 hs misa y bendición de ramos.

Racedo: Viernes Santo: 16:00 hs Celebración de la Pasión del Señor

Villa Libertador: Sábado Santo 20:00 hs Vigilia Pascual

• Aldea S. Juan: Domingo de Pascua: 9:00 hs Pascua de Resurrección