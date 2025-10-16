La banda local Cassette celebrará sus tres años de trayectoria con un recital especial que se desarrollará este sábado 18 de octubre desde las 22:00 horas en el Museo Histórico Raúl Jaluf. La propuesta incluirá un espectáculo audiovisual con pantallas y juegos de luces, en una velada que además servirá para grabar dos videoclips en vivo, capturando la esencia de la banda en su ciudad natal.

Formada en septiembre de 2022, Cassette surgió como un proyecto entre músicos con amplia trayectoria en la escena local villaguayense. La primera formación estuvo integrada por Santiago Flores en voz, Bruno Barzola en guitarra, José Mignola en bajo y Diego Álvarez en batería, con algunas variaciones hasta la incorporación definitiva del actual baterista, Nahuel Solier.

"El proyecto nació a partir de una invitación de Maximiliano Guichard de Tridente Producciones. En dos meses armamos un repertorio de covers de los 80 y 90 y salimos a tocar", recordó Santiago Flores en una entrevista previa con este medio. Su debut se produjo en un especial por el aniversario de FM Mesopotamia, donde compartieron escenario con otras bandas.

Evolución hacia las composiciones propias

La respuesta del público motivó al grupo a continuar y evolucionar hacia la creación de material original. "Nos fuimos afianzando como grupo y empezamos a trabajar en temas originales", comentó el vocalista, quien también se encarga de escribir las letras. "Desde chico escribía poesía. A los 18 empecé a componer con melodías y ahora trabajamos todos juntos en los arreglos", explicó.

El nombre de la banda refleja sus influencias musicales más profundas. "Queríamos algo que nos identificara. El cassette representa la forma en que conocimos la música de Pink Floyd, Bowie o Depeche Mode, bandas que marcaron nuestra identidad sonora", detalló Flores.

Trayectoria y proyección

En 2024, la banda participó de la 7ª edición del Entre Rock, donde presentó dos composiciones originales: "Desazón", un tema con tintes de blues, y "¡Qué va!", una balada rock que remite a la adolescencia vivida en las calles de Villaguay.

Actualmente, Cassette está integrada por Santiago Flores en voz, Bruno Barzola en guitarra, José Mignola en bajo y Nahuel Solier en batería, una formación que ha consolidado su identidad musical con una propuesta que combina la nostalgia con la creación contemporánea.

El concierto de este sábado representa no solo una celebración por los tres años recorridos, sino también un paso más en la construcción del legado musical de la banda, invitando al público a ser parte de esta nueva etapa a través de una experiencia audiovisual que promete capturar la esencia de su evolución artística.