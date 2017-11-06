La cartelera completa de espectáculos de la 27ª Fiesta nacional de la Avicultura, día por día, es la siguiente:

Viernes 10

21:00 – Desfile de Agrupaciones (partiendo desde Av. Independencia y San Martín hasta el Predio de la Tradición) con la participación de la Policía Montada de la Provincia de Entre Ríos

22:00- Apertura con Ballet Oficial F.N.A.

Laureano Abrego

Cantares de mi Entre Ríos

Grupo Encuentro

Sábado 11

Apertura con Ballet Oficial F.N.A.

Revelación Alemana

Los Inmigrantes

Grupo Coreográfico Edelweiss

Los Nuevos Waigandt

Los Palmeras

Domingo 12

Previa: Grupo de Danzas Al’ Uso Nostro y Ariel Cuello

20:00 – Premiación de concurso de pollo al disco

21:00 – Apertura con Ballet Oficial F.N.A.

Acto Oficial

Nativos

La Vuelta

Agitando Pañuelos, espectáculo integrado por Patricia Sosa, Juan Carlos Baglieto y Lito Vitale

Entradas

Viernes $50

Sábado y domingo $150

Para los tres días se podrá adquirir un combo de $300. Quienes quieran comprar las entradas por anticipado podrán hacerlo en cualquiera de las cajas de la Municipalidad.