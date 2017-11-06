Cartelera de espectáculos de la Fiesta Nacional de la Avicultura
La cartelera completa de espectáculos de la 27ª Fiesta nacional de la Avicultura, día por día, es la siguiente:
Viernes 10
21:00 – Desfile de Agrupaciones (partiendo desde Av. Independencia y San Martín hasta el Predio de la Tradición) con la participación de la Policía Montada de la Provincia de Entre Ríos
22:00- Apertura con Ballet Oficial F.N.A.
Laureano Abrego
Cantares de mi Entre Ríos
Grupo Encuentro
Sábado 11
Apertura con Ballet Oficial F.N.A.
Revelación Alemana
Los Inmigrantes
Grupo Coreográfico Edelweiss
Los Nuevos Waigandt
Los Palmeras
Domingo 12
Previa: Grupo de Danzas Al’ Uso Nostro y Ariel Cuello
20:00 – Premiación de concurso de pollo al disco
21:00 – Apertura con Ballet Oficial F.N.A.
Acto Oficial
Nativos
La Vuelta
Agitando Pañuelos, espectáculo integrado por Patricia Sosa, Juan Carlos Baglieto y Lito Vitale
Entradas
Viernes $50
Sábado y domingo $150
Para los tres días se podrá adquirir un combo de $300. Quienes quieran comprar las entradas por anticipado podrán hacerlo en cualquiera de las cajas de la Municipalidad.