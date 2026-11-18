Victoria.- Mientras la crecida del río obliga a retirar las últimas cabezas de ganado de la zona insular del departamento, el abigeato vuelve a golpear a los productores. En las últimas horas, efectivos del destacamento policial isleño, en jurisdicción cercana a Rosario, detectaron una embarcación sospechosa que navegaba por el arroyo Careaga con cinco ocupantes a bordo.

Al acercarse para identificarlos, los uniformados advirtieron que transportaban un bovino muerto. Según el parte oficial, los sospechosos intentaron embestir el móvil policial y aceleraron para darse a la fuga, lo que desató una intensa persecución por los canales internos del delta entrerriano.

Durante la huida, los delincuentes abrieron fuego contra los policías, quienes repelieron la agresión con disparos disuasorios sin que se registraran heridos ni daños en la patrulla. En medio del trayecto, uno de los fugitivos se arrojó al agua, mientras los cuatro restantes continuaron escapando a los tiros.

La persecución terminó cuando la lancha del quinteto encalló en la zona de la isla Castellano y sus ocupantes se internaron a pie entre la vegetación. Los efectivos aguardaron la llegada de refuerzos para realizar un amplio rastrillaje por el sector, aunque no lograron dar todavía con ninguno de los prófugos ni hallar al hombre que había saltado al río.

Al requisar la embarcación secuestrada, la Policía incautó el animal muerto, dos cuchillas, un proyectil calibre 22 y diversas prendas de vestir. Entre esa ropa apareció un Documento Nacional de Identidad, un elemento clave que ya está en manos de los investigadores y permitiría identificar al menos a uno de los integrantes de la banda. Con las pruebas reunidas y la causa judicial en marcha, las fuerzas de seguridad continúan tras el rastro de los cinco evadidos.