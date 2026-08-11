Carnaval de Paraná: taller de percusión afrobrasileña con un referente de Concordia
La capacitación se desarrollará el sábado 15 y domingo 16 de agosto y estará a cargo del músico y percusionista Leo Duarte. La propuesta apunta a fortalecer la formación de ritmistas y comparsas de la capital entrerriana.
El Carnaval de Paraná sumará una nueva instancia de capacitación con un taller de percusión afrobrasileña, destinado a músicos, percusionistas, integrantes de comparsas y baterías, y también a quienes quieran iniciarse en esta disciplina.
La actividad se realizará el sábado 15 y domingo 16 de agosto, de 10 a 17, y estará a cargo de Leo Duarte, músico, percusionista y docente con trayectoria en el Carnaval de Concordia y en diferentes proyectos artísticos.
La propuesta es impulsada por la Red de Artistas del Carnaval de Paraná, la Escuela de Carnaval de Paraná y la Comparsa Samba Oeste Litoral, como parte de un proceso de formación e intercambio destinado a fortalecer el carnaval de la ciudad.
Ritmos, técnica y trabajo colectivo
Durante las dos jornadas, los participantes podrán acercarse a diferentes ritmos y técnicas de la percusión afrobrasileña, a través de una modalidad teórico-práctica.
El taller combinará momentos de explicación con ejercicios de ejecución y trabajo colectivo, buscando que los participantes puedan incorporar herramientas aplicables a sus propias experiencias dentro de comparsas, baterías y agrupaciones artísticas.
La capacitación está abierta tanto a personas con experiencia en percusión como a quienes quieran tener un primer acercamiento a esta expresión musical.
Una apuesta a la formación del Carnaval de Paraná
Desde las organizaciones que impulsan la propuesta destacan que la capacitación forma parte de una agenda destinada a generar espacios de aprendizaje y circulación de conocimientos entre quienes participan de la actividad carnavalera.
“Estos espacios permiten incorporar herramientas, compartir experiencias y hacer circular saberes entre quienes hacemos carnaval. Apostar a la formación es también una manera de fortalecer y hacer crecer el Carnaval de Paraná”, señaló Nora Aracil, integrante de la Red de Artistas del Carnaval de Paraná.
El objetivo es que estos encuentros contribuyan al crecimiento artístico y musical de las agrupaciones locales, al tiempo que permitan generar vínculos con referentes y experiencias desarrolladas en otros carnavales de la provincia.
Cuándo y cómo participar
El taller se desarrollará durante dos jornadas, el sábado 15 y domingo 16 de agosto, en el horario de 10 a 17.
Los ritmistas que participan del Carnaval de Paraná y los integrantes de la Red de Artistas del Carnaval cuentan con bonificaciones y descuentos.
Para obtener información e inscribirse, los interesados pueden comunicarse con:
- Nora Aracil: 3434 63-4822
- Aldana Del Mestre: 3434 48-4964
La iniciativa busca sumar herramientas para una expresión artística que ocupa un lugar central en la identidad del carnaval y continuar construyendo espacios de formación para quienes hacen crecer esta celebración popular en Paraná.