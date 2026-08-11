El Carnaval de Paraná sumará una nueva instancia de capacitación con un taller de percusión afrobrasileña, destinado a músicos, percusionistas, integrantes de comparsas y baterías, y también a quienes quieran iniciarse en esta disciplina.

La actividad se realizará el sábado 15 y domingo 16 de agosto, de 10 a 17, y estará a cargo de Leo Duarte, músico, percusionista y docente con trayectoria en el Carnaval de Concordia y en diferentes proyectos artísticos.

La propuesta es impulsada por la Red de Artistas del Carnaval de Paraná, la Escuela de Carnaval de Paraná y la Comparsa Samba Oeste Litoral, como parte de un proceso de formación e intercambio destinado a fortalecer el carnaval de la ciudad.

Ritmos, técnica y trabajo colectivo

Durante las dos jornadas, los participantes podrán acercarse a diferentes ritmos y técnicas de la percusión afrobrasileña, a través de una modalidad teórico-práctica.

El taller combinará momentos de explicación con ejercicios de ejecución y trabajo colectivo, buscando que los participantes puedan incorporar herramientas aplicables a sus propias experiencias dentro de comparsas, baterías y agrupaciones artísticas.

La capacitación está abierta tanto a personas con experiencia en percusión como a quienes quieran tener un primer acercamiento a esta expresión musical.

Una apuesta a la formación del Carnaval de Paraná

Desde las organizaciones que impulsan la propuesta destacan que la capacitación forma parte de una agenda destinada a generar espacios de aprendizaje y circulación de conocimientos entre quienes participan de la actividad carnavalera.

“Estos espacios permiten incorporar herramientas, compartir experiencias y hacer circular saberes entre quienes hacemos carnaval. Apostar a la formación es también una manera de fortalecer y hacer crecer el Carnaval de Paraná”, señaló Nora Aracil, integrante de la Red de Artistas del Carnaval de Paraná.

El objetivo es que estos encuentros contribuyan al crecimiento artístico y musical de las agrupaciones locales, al tiempo que permitan generar vínculos con referentes y experiencias desarrolladas en otros carnavales de la provincia.

Cuándo y cómo participar

El taller se desarrollará durante dos jornadas, el sábado 15 y domingo 16 de agosto, en el horario de 10 a 17.

Los ritmistas que participan del Carnaval de Paraná y los integrantes de la Red de Artistas del Carnaval cuentan con bonificaciones y descuentos.

Para obtener información e inscribirse, los interesados pueden comunicarse con:

Nora Aracil: 3434 63-4822

3434 63-4822 Aldana Del Mestre: 3434 48-4964

La iniciativa busca sumar herramientas para una expresión artística que ocupa un lugar central en la identidad del carnaval y continuar construyendo espacios de formación para quienes hacen crecer esta celebración popular en Paraná.