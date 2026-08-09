Sociedad
Carmen: “Hay silencios que causan dolor y se curan quebrándolos”
Carmen Mónica Senger es una mujer que mantuvo encapsulado su trauma vivido a los 17 años cuando alguien intentó violarla y quizás hasta matarla, y decidió liberarse de esa carga relatando a Paralelo32 su tempestuosa experiencia, por hallar en esta apertura la liberación de algo que la oprimió durante cincuenta años.
ESTE CONTENIDO ES SOLO PARA SUSCRIPTORES
ACCEDÉ A ESTE Y A TODOS LOS CONTENIDOS EXCLUSIVOSSuscribite y empezá a disfrutar de todos los beneficios
autor
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar