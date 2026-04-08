Bajo el título “Del taller a la sala. Formas de la convivencia”, la exposición reunirá a cuatro artistas entrerrianos: Britos, Gabriel Benedetti, Agueda Guarneri y Miguel Ángel Vesco. Durante ambas jornadas, el público podrá acercarse no solo a las obras terminadas, sino también a los procesos creativos, explorando bocetos, trazos y gestos del dibujo que revelan las búsquedas personales de cada artista.

Britos, formada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, ha desarrollado una línea de trabajo centrada en la experimentación con materiales no convencionales dentro de las artes visuales. Entre sus producciones recientes se destaca la serie “Pintubolsas” (2022), así como su participación en exposiciones como “La hora de las sombras largas”, realizada en Delta Espacio, en Santa Fe.

En la actualidad, su obra profundiza la exploración de materiales plásticos moldeados y adheridos mediante calor, una técnica visible en su serie “S/T” (2022), que propone nuevas formas de interacción entre materia, volumen y superficie.

La muestra AURA! se presenta como un espacio dedicado a la innovación en las artes visuales contemporáneas, con un enfoque en la mediación cultural y el acercamiento del público a los procesos artísticos. El programa, creado por resolución Nº 338/2024, tiene como objetivo federalizar la cultura provincial y facilitar el acceso a los bienes culturales y patrimoniales de Entre Ríos.

De este modo, la participación de Britos no solo representa un nuevo paso en su trayectoria artística, sino también una oportunidad para visibilizar la producción cultural de Villaguay en el ámbito provincial.