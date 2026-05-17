La ciudad de Crespo, reconocida en el ámbito provincial por la calidad de su atención sanitaria, suma ahora un nuevo paso en la incorporación de tecnología de avanzada y en la mejora de la accesibilidad a la salud. La novedad es la instalación de un resonador magnético de última generación, adquirido por Clínica Parque.

Trabajan en este nuevo proyecto los doctores Julieta Oneto y Christian Oneto, actualmente en la refacción y adaptación del edificio de calle Estrada, donde funcionó años atrás el Centro de Tomografía Computada.

“Tendremos en Crespo un Resonador GE Signa Champion. Es lo mejor del mercado. Un resonador que ofrece una imagen exquisita que nos permitirá escanear para todas las subespecialidades, Neuroimagen, resonancia mamaria, musculoesquelético, abdomen/tórax, etcétera”, dijo a nuestro medio Julieta Oneto, quien abundó en detalles técnicos y estructurales.

“Una característica importante que tiene es que, si bien es un resonador cerrado; que ofrecen mejor calidad de imagen pero en algunos pacientes pueden causar claustrofobia; tiene un diámetro del orificio (bore) mayor a los resonadores comunes, esto hace que sea más fácil tolerar el estudio sin comprometer la imagen. Es el único equipo en Entre Rios que tiene esta característica hoy en día”.

Al ser consultada sobre plazos, estimó que la entrega del resonador está planeada para los primeros días de junio. Tras instalación y programación, estimamos su inauguración en julio o agosto.

--¿La reforma del edificio de calle Estrada obedece a mejor funcionalidad o responde también a otros requerimientos para el uso del resonador?

_Las dos cosas. Actualmente estamos terminando la construcción del edificio, que si bien está en la misma dirección donde estuvo el Tomógrafo antiguamente, ha sido renovado, expandido, y adaptado con estricto detalle para que el resonador pueda funcionar de la mejor manera. El resonador funciona con un imán que genera un campo magnético que es muy sensible a la presencia de materiales usados en la construcción, usualmente generando efectos en la imagen que, si bien pueden ser corregidos, nosotros queremos evitarlos. Por tanto, la construcción del recinto requiere mucha atención al detalle y coordinación con distintos sectores para que la imagen que se ofrezca sea óptima.

Junto con el resonador, tendremos en el mismo edificio un grupo de consultorios de óptima calidad. Estamos trabajando para que este recinto sea un lugar agradable y confortable para los pacientes y para los profesionales que nos acompañan”.

--¿Se incorporarán profesionales nuevos?

_Los informes de resonancia se harán con un equipo de radiólogos, que me incluye, desde EEUU, y radiólogos subespecializados lo harán desde argentina, para poder dar un servicio de máxima calidad.

--¿En qué se diferenciará este servicio con los ya existentes?

_ La diferencia principal es la comodidad del paciente, manteniendo una imagen optima. Este equipo al tener un bore mayor (70 cm) hace que la cama del resonador entra dentro de un tubo que toma la imagen, que tiene un diámetro mayor a los usuales 50-60 centímetros de los resonadores que hay en la zona. Esto es particularmente bueno para los pacientes que tienen sensibilidad especial al encierro, o que tienen claustrofobia, para permitirles tolerar el estudio con más confort.