El Gobierno de Santa Fe notificó este lunes por primera vez a los padres de un menor identificado como autor de una amenaza a una escuela, en el marco de un procedimiento para recuperar los costos de los operativos policiales. La intimación fue por un monto de 6.024.944 pesos, que deberán abonar como responsables solidarios.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la medida formó parte de una acción patrimonial y administrativa destinada a resarcir el gasto público generado por este tipo de hechos. Según indicó, la Policía llevó adelante la notificación durante la mañana y, en ese momento, el padre reaccionó con la frase: “Cara la jodita”.

Cococcioni informó que ya se logró identificar a los responsables de 58 hechos, lo que implica más de 70 personas involucradas, ya que en algunos casos hay múltiples autores o adultos responsables.

Las notificaciones incluyen el detalle del monto adeudado y los medios de pago. Los responsables cuentan con un plazo de cinco días para cancelar la deuda; en caso contrario, los antecedentes son remitidos a la Fiscalía de Estado para su ejecución.

“A medida que la Fiscalía valida las identidades, se identifica a los responsables y se emiten automáticamente las intimaciones”, señaló. De acuerdo con estimaciones oficiales, el monto total a reclamar por estos casos superaría los 250 millones de pesos y podría incrementarse con nuevas validaciones.

El ministro aclaró que se trata de una indemnización civil destinada a reparar el daño ocasionado, y no de una sanción penal. En ese sentido, explicó que el procedimiento se rige por el Código Civil y Comercial y el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que habilita medidas como embargos o inhibiciones de bienes.

Finalmente, precisó que el monto se calcula en función de los recursos utilizados en cada operativo, como combustible, móviles policiales, brigadas especializadas y horas de servicio. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos”, concluyó.

Entre Ríos también

En Entre Ríos fueron 180 las amenazas en establecimientos educativos, lo que proyecta una probabilidad de más de doscientos involucrados y permite concluir en cifras millonarias gastadas en operativos por las “joditas” que conmovieron a las distintas comunidades educativas.

El titular del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Carlos Cuenca, confirmó el jueves a Paralelo32, que nuestra provincia también está implementando medidas correctivas para estos casos: Estamos analizando eso, ya tomamos la decisión de multarlos a los padres y tutores en estos casos. Lo que no tenemos definido todavía es el monto de lo que se cobraría”.

El funcionario adelantó a nuestro medio que ya cuentan con el OK del gobernador Frigerio y probablemente el lunes próximo convocarán a una reunión interdisciplinaria e interministerial para darle forma a la decisión.