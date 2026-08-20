A través del Área de Capacitaciones y el Departamento Infanto-Juvenil, se presentó el Programa destinado al Infanto Juvenil 2026, una iniciativa orientada a fortalecer la formación y brindar nuevas herramientas a los cuerpos técnicos que trabajan con niños y adolescentes en el fútbol entrerriano.

El ciclo estará compuesto por cinco módulos temáticos, que se desarrollarán de manera virtual mediante la plataforma Zoom. Cada encuentro tendrá una duración aproximada de ciento veinte minutos, completando un total de diez horas certificadas.

Al finalizar la capacitación, se otorgará una Credencial Oficial como reválida del año anterior. Esta acreditación será un requisito indispensable para firmar planilla y dirigir en cualquier torneo organizado por la FEF a partir de 2027. Quienes no cuenten con la credencial no estarán autorizados a ingresar al campo de juego como integrantes de ningún cuerpo técnico.

Cinco módulos para una formación integral

La primera charla estará dedicada a la Planificación del Entrenamiento en el Fútbol Infantil y abordará la manera de estructurar una temporada para futbolistas de entre 6 y 13 años.

Durante esta instancia, se analizará la composición de una sesión, contemplando una parte inicial con juegos, una fase principal con objetivos técnicos y coordinativos y una parte final destinada a la vuelta a la calma, siempre adaptadas a los tiempos de atención del niño.

También se trabajará sobre la planificación del microciclo y el mesociclo, con el objetivo de organizar una semana y un mes de entrenamiento sin “quemar” etapas, teniendo en cuenta que en el fútbol infantil no existe la “periodización” del adulto. Además, se detallará qué actividades son apropiadas y cuáles no deben realizarse de acuerdo con cada edad.

El segundo módulo abarcará la temática de la Preparación Física en el Fútbol Juvenil. Allí se tratará el trabajo de fuerza, cuándo debe iniciarse y cómo avanzar de acuerdo con el crecimiento del joven, la resistencia y su progresión en las distintas edades y la velocidad, considerada la cualidad más entrenable entre los 13 y los 15 años.

Asimismo, se presentarán ejercicios, tiempos correctos de pausa y recomendaciones sobre lo que debe hacerse y evitarse para prevenir lesiones por sobrecarga.

La tercera capacitación estará destinada a la Nutrición Deportiva e hidratación.

También se analizará la alimentación antes, durante y después de la competencia, incluyendo viandas, colaciones y mitos. También se trabajará sobre la detección de trastornos alimentarios durante la adolescencia y el rol que debe asumir el director técnico.

El cuarto segmento tendrá como eje los Sistemas y Modelos de Juego, desde una perspectiva técnico-táctica. La capacitación buscará comprender la lógica del juego mediante el análisis de sus principios y sistemas.

Además, se desarrollarán modelos por edades para determinar qué puede pedirse y enseñarse a cada chico. También se explicará por qué durante la etapa infantil no deben establecerse puestos fijos y la importancia de que los jugadores pasen por todas las líneas. El módulo se completará con contenidos sobre metodología, organización y diseño de tareas.

Por último, la quinta capacitación tendrá como eje el Plan de Acción en la cancha: primeros auxilios y emergencias, cómo actuar y qué acciones evitar ante una emergencia, especialmente cuando no hay una ambulancia disponible y mientras se aguarda su llegada.

Cronograma de capacitaciones por ligas

El programa se desarrollará entre agosto y diciembre de 2026, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Agosto: Gualeguaychú, Nogoyá, Santa Elena, Feliciano, Tala y Federal.

Septiembre: La Paz, Concordia, Victoria y Federación.

Octubre: Colón, Chajarí, Regional de Basavilbaso y Villaguay.

Noviembre: Gualeguay, Concepción del Uruguay, Diamante y Paraná Campaña.

Diciembre: Paraná.

Inscripciones y costo

El costo de la capacitación durante 2026 será de 30.000 pesos.

Para inscribirse, los interesados deberán dirigirse a sus respectivas ligas. Una vez finalizado el período de inscripción, cada liga enviará la lista correspondiente a la Federación Entrerriana de Fútbol.