El cáncer de pulmón continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en Argentina. Durante 2024, provocó 10.892 fallecimientos, de los cuales el 62% correspondió a hombres y más del 80% a personas de 60 años o más. En el mismo período se registraron 12.766 nuevos diagnósticos, equivalentes al 9,2% del total de casos de cáncer en el país.

Sin embargo, el abordaje de esta enfermedad experimentó importantes cambios en las últimas décadas. Los avances científicos permitieron conocer con mayor precisión las características de cada tumor y desarrollar tratamientos adaptados a las particularidades de cada paciente.

En la actualidad, las estrategias terapéuticas pueden incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia. Estas alternativas pueden utilizarse de manera individual, combinada o en distintas etapas del tratamiento, según las características de la enfermedad.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, especialistas repasaron algunos de los principales avances que modificaron el abordaje de esta patología y los desafíos que todavía enfrenta el sistema de salud.

No todos los cánceres de pulmón son iguales

Uno de los cambios más importantes fue comprender que el cáncer de pulmón no constituye una única enfermedad. Entre el 80% y el 85% de los diagnósticos corresponden al cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), mientras que la mayoría de los casos restantes pertenecen al cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP).

Incluso dentro de esas categorías existen diferencias biológicas que pueden influir en la elección del tratamiento.

“Hace años hablábamos del cáncer de pulmón casi como una única enfermedad. Hoy sabemos que bajo ese nombre conviven tumores muy diferentes. Poder caracterizarlos mejor nos permite tomar decisiones terapéuticas cada vez más específicas para cada paciente”, explicó Yanina Verdier, directora asociada de Operaciones Clínicas Regionales en Bristol Myers Squibb.

Este conocimiento permitió avanzar hacia tratamientos que actúan sobre mecanismos específicos de las células tumorales y ampliar las alternativas disponibles para los equipos médicos.

El aporte de la investigación y un descubrimiento argentino

Parte de los avances que transformaron la oncología tiene relación con un descubrimiento realizado por el científico argentino César Milstein, quien junto con George Köhler desarrolló en la década de 1970 la tecnología para producir anticuerpos monoclonales. El trabajo fue reconocido con el Premio Nobel de Medicina en 1984 y abrió el camino para múltiples aplicaciones en el campo de la salud, incluida la oncología.

En paralelo, el conocimiento de las alteraciones moleculares de los tumores permitió desarrollar terapias dirigidas, medicamentos diseñados para actuar sobre blancos específicos relacionados con el crecimiento y la supervivencia de las células cancerosas.

También se registraron avances en las formas de administrar algunos tratamientos. Si bien durante años la vía intravenosa fue la modalidad habitual para numerosas terapias oncológicas, actualmente existen medicamentos que cuentan con formulaciones subcutáneas, aplicadas mediante una inyección debajo de la piel.

“Uno de los grandes cambios de los últimos años es que dejamos de pensar el tratamiento como una única herramienta para empezar a hablar de estrategias. Hoy podemos combinar o secuenciar distintas alternativas de acuerdo con las características de la enfermedad y de cada paciente”, señaló Verdier.

Diagnóstico temprano y acceso a los tratamientos

Los avances científicos también modificaron las perspectivas de algunas personas con cáncer de pulmón avanzado, que actualmente pueden alcanzar períodos prolongados de supervivencia.

Sin embargo, todavía existen desafíos importantes. En sus etapas iniciales, la enfermedad puede no presentar síntomas, lo que dificulta su detección temprana.

A esto se suma la necesidad de garantizar el acceso oportuno al diagnóstico, a los estudios que permiten caracterizar cada tumor y a las distintas alternativas terapéuticas. Las diferencias entre los sistemas de salud también pueden condicionar la disponibilidad de estos recursos.

Por eso, el abordaje del cáncer de pulmón no se limita al desarrollo de nuevos medicamentos. También comprende la prevención, la detección temprana, los estudios moleculares, la elección del tratamiento y el seguimiento de la calidad de vida de los pacientes.

La investigación amplió las posibilidades terapéuticas, pero el desafío sigue siendo que cada persona pueda acceder al diagnóstico y al tratamiento adecuado en el momento indicado.

La información forma parte de la campaña Vivir con Cáncer, disponible en https://bit.ly/vivir_con_cancer.