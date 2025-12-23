Cada 5 de diciembre la agenda sanitaria está atravesada por el Día Latinoamericano y Nacional del Cáncer Bucal. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) describe a dicho carcinoma como un conjunto extenso de enfermedades que impactan la cavidad oral y la región posterior de la garganta.

Este tipo de cáncer afecta los tejidos de la boca (labios, lengua, encías, mejillas, paladar) y la orofaringe, causado principalmente por el consumo de tabaco, alcohol y la infección por VPH, entre otros promotores posibles del problema.

Desde Fundación Oncológica Victoria, el día viernes 5 de diciembre se realizó una actividad acorde a la fecha, con un sentido de concientización, fiel al estilo que define a la entidad.

El odontólogo César Trossero habló con Paralelo32 sobre este tema, tras haber participado junto a otros de sus colegas victorienses de las revisaciones gratuitas que se hicieron durante la tarde, a las que pudo acceder el público en general.

“Fuimos convocados por Fundación Oncológica Victoria para colaborar en esta jornada de concientización y prevención de lo que es el cáncer bucal, una enfermedad mucho más frecuente de lo que todos creemos”, dijo Trossero a nuestro medio.

En esa línea indicó que en la en la actualidad hay factores de riesgo que aumentan esa incidencia notablemente, siendo algunas de ellas:

-Exposición al sol, los rayos ultravioleta solares, que determinan que cuando no usamos protectores, empiezan a aparecer manchas, sobre todo en labios, que devienen en enfermedades malignas.

-El tabaquismo, como factor principal desencadenante de esta enfermedad.

-Prótesis dentales mal adaptadas.

-Lastimaduras de boca que no curan.

-Alcoholismo.

-Uso de los piercings, tanto labiales como linguales.

“La importancia de todo esto es concientizar y decirle a la comunidad lo que es el autoexamen bucal y hacerlo en forma diaria”, indicó, detallando luego la forma de realizarlo; haciendo hincapié en la importancia del diagnóstico precoz.

“Hay que dar vuelta el labio inferior, mirarnos y palparnos, luego miramos el labio superior y las encías, levantamos la lengua, sacamos la lengua, levantamos la lengua para ver la cara inferior de la lengua y el piso de boca; siempre buscando manchas. Pueden ser manchas blancas, manchas rojas o manchas oscuras, lastimaduras, nódulos, endurecimientos de algún sector de la boca, que en general son indoloros”.

“Es una enfermedad mucho más frecuente de lo que todos creemos, actualmente hay factores de riesgo que aumentan esa incidencia notablemente y demás está decir, una de ellas es la exposición al sol, los rayos ultravioleta solares, que hacen que cuando lo usamos protectores, muchas veces empiezan a aparecer esas manchitas, sobre todo en labios, que al final terminan degenerando y yendo a enfermedades malignas”.

Hizo hincapié luego en el uso del protector solar, “se debe usar en el labio, por ser una semi mucosa que no tiene presencia de melanina que nos defienda de los rayos ultravioletas solares, y es donde la prevalecencia de aparición de estas lesiones es más frecuente; reitero, tanto en jóvenes como en personas mayores. Por ejemplo una prótesis dental mal adaptada hace que lastime la encía, la lengua y a veces se producen lastimaduras o ulceraciones que no curan y es ahí donde tenemos que tener cuidado”.

Al finalizar el Dr. Trossero fue enfatizó que ante los síntomas “no hay que asustarse, sólo tomar medidas”.