Entre Ríos
Caminos rurales sustentables: Una microrregión diferente en la geografía entrerriana
La Asociación Argentina de Caminos Rurales Sustentables presentó un sistema de mantenimiento de calzadas durante la jornada ‘Caminos y Territorio: Conferencias para el Desarrollo Sustentable’ • Por otro lado, desgravando impuestos, en 16 años se amortizaría pavimentar los caminos troncales de la MiCrA • “La MiCrA debe ser el territorio más pujante por transformación de insumos hoy en Entre Ríos”, dijo a Paralelo32 el investigador de INTA, disertante Matías Martínez.
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