Es lo que dijo el tipo que tiene nostalgias de domingo por llover, cuando leyó en voz alta el titular. En salud mental, en 2017 había 170 consultas mensuales por guardia, actualmente llegan a 400. Y el dato no es de cualquier lugar del planeta. Proviene del Hospital escuela de Salud Mental de Paraná.

El director del hospital, Mauro Gieco, en una entrevista radial dijo que en muchos casos se trata de personas que llegan por primera vez, ya sea por abandono de tratamiento o porque no pueden pagar en el privado, o porque tienen dificultades para llegar a fin de mes. Eso repercute en la salud mental.

Agregó que las preocupaciones diarias no tienen que ver con el dólar, sino en cómo se llega a fin de mes, o cómo le da de comer a los pibes el paciente que termina hospitalizado. Como no te va a quemar las neuronas semejante situación, comentó el tipo que la ve venir y sabe que esta vez no va a poder balconearla.

El 60% de los pacientes son mujeres, el 40% varones. Lógico, exclamó la tipa que tiene penas de rocanrol. La locura también es un problema de género, agregó mirando desafiante al tipo que tiene bronca y lo va a votar al loco del peluquín.

Después, cada uno se volvió a hundir en sus propios pensamientos. Y por las dudas, no volvieron a leer titulares. Que es para volverse loco.