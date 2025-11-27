La escritora y docente entrerriana Betina Scotto presentará este jueves 27 de noviembre su nuevo libro, Los caminos de Leonor, una obra de relatos publicada por la editorial cooperativa El Miércoles. La actividad se realizará a las 20, en Espacio Laurel (21 de Noviembre 207), en Concepción del Uruguay, con entrada libre y gratuita.

El encuentro contará con la participación de los escritores Marga Presas y Hugo Luna, quienes acompañarán a Scotto en la presentación. Nacida en Concepción del Uruguay, la autora desarrolló una extensa trayectoria en el ámbito cultural, experiencia que atraviesa y nutre la escritura de esta nueva obra.

A lo largo de su carrera, Scotto se desempeñó como docente en los niveles medio y universitario, y también tuvo una activa presencia en medios de comunicación. Fue directora de FM 91.3, la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, desde donde impulsó proyectos dedicados a fortalecer la producción cultural y promover voces locales. Además, coordinó talleres de escritura, integró espacios de formación y trabajó como editora de diversas publicaciones.

Los caminos de Leonor reúne relatos donde una narradora observa lo cotidiano con humor, ironía y una cuota de incomodidad. A lo largo de sus historias, la protagonista atraviesa dudas, toma caminos inesperados y revisa sus certezas frente a lo que no encaja.