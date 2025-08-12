La historia se remonta al 12 de agosto de 1900, cuando un grupo de colonos judíos, impulsados por la necesidad de unirse frente a las adversidades del campo, fundó la “Primera Sociedad Agrícola Israelita Argentina” (Der Ershter Idisher land-virshaftlijer Farein). Aquel proyecto, nacido del espíritu de fraternidad y visión compartida, se transformó en 1928 en la Cooperativa Agrícola Lucienville Ltda., que se convertiría en un símbolo de trabajo mancomunado, equidad y progreso en la región.

En 2007, a partir de una iniciativa del entonces diputado nacional Juan Carlos Lucio Godoy, la Ley 26.271 estableció que cada 12 de agosto se conmemore el “Día del Cooperativismo Agrario Argentino” y declaró a Basavilbaso como “Cuna del Cooperativismo Agrario Argentino”. Este reconocimiento honra la fuerza de la unión y el compromiso de aquellos pioneros que, con la mirada puesta en el horizonte, construyeron un legado que sigue vivo.

A 125 años de aquel día fundacional, la Cooperativa Lucienville continúa siendo un ejemplo de que las verdaderas construcciones humanas se sostienen en pilares sólidos: la solidaridad, la ayuda mutua y el trabajo colectivo. Valores que, como enseñan las tradiciones más antiguas, permiten que las obras trasciendan el tiempo y resistan cualquier adversidad.