La banda crespense Bandera de Guerra acaba de lanzar “Vamo arriba Uruguay”, un EP registrado íntegramente en vivo durante su participación en el Carnival Fest, uno de los festivales más importantes de la escena metalera del Uruguay. El material, que ya se encuentra disponible en YouTube, incluye cuatro canciones grabadas tanto en audio como en video, reflejando la potencia del grupo sobre el escenario y la intensidad del evento.

En diálogo con Tanto de Todo, programa que se emite en dúplex por FM Boing 93.7 y Paralelo 32, el cantante Germán Britos contó cómo se dio la convocatoria y la experiencia de tocar por primera vez en el país vecino.

“Nos convocaron desde la productora del Carnival Fest de Uruguay. Tratamos de acomodar todo para poder llegar y la verdad que fue una experiencia hermosa”, expresó.

El Carnival Fest celebró este año su quinta edición y reunió a unas 60 bandas distribuidas en tres jornadas. Bandera de Guerra formó parte de la grilla internacional, compartiendo escenario con grupos de distintos países y estilos.

“Ahí se siente la verdadera hermandad. No conocíamos a nadie, pero los músicos nos trataron como amigos. Todo lo que necesitábamos, estaban para ayudarnos”, destacó Britos.

Además del show, la banda aprovechó la ocasión para registrar nuevo material audiovisual, que luego fue trabajado en postproducción. “Nos grabaron en vivo, tanto en audio como en video, y de ahí salió este EP. Volvimos con material nuevo y una experiencia increíble”, explicó el vocalista.

El título del EP, “Vamo arriba”, surgió de una expresión muy presente durante el festival y en la cultura uruguaya. “Es una muletilla muy de ellos y se nos pegó. Terminamos diciéndolo todo el tiempo, así que decidimos que ese tenía que ser el nombre”, contó entre risas.

Britos también remarcó el valor artístico y humano del viaje, que dejó nuevos vínculos y oportunidades para la banda. “Volvimos con audio, video y hasta con mánager. Fue un viaje súper productivo”, afirmó.

De cara a este año, Bandera de Guerra proyecta la grabación de nuevas canciones y la posibilidad de editar un EP de estudio más breve, además de presentaciones fuera de la región. “La idea es seguir sacando material más corto y empezar a salir un poco más de la zona. Rosario, Capital Federal y seguramente volver a Uruguay”, adelantó.

Con “Vamo arriba Uruguay”, la banda suma un nuevo hito a su recorrido, llevando el nombre de Crespo a escenarios internacionales y consolidando su crecimiento dentro de la escena metalera.