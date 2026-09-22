El Consorcio AFIDEER realizó un nuevo plenario en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en Oro Verde, con el balance de la Semana del Emprendimiento e Innovación Entre Ríos 2026 y del Desafío de Innovación como uno de los principales ejes de trabajo.

El encuentro fue conducido por el presidente de AFIDEER, Héctor Motta, y contó con la presencia de los rectores de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Juan Manuel Arbelo; de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi; de la Universidad Adventista del Plata (UAP), Horacio Rizzo; y del decano de la UTN Regional Paraná, Alejandro Carrere, entre otras autoridades universitarias y del sector privado.

Miembros de AFIDEER coincidieron en realizar una evaluación positiva de la edición 2026, destacando especialmente la evolución de los proyectos presentados, el nivel de los expositores convocados, la participación de los estudiantes y la articulación alcanzada entre diferentes universidades, disciplinas y actores del ecosistema emprendedor.

De Entre Ríos a Panamá

Luego del balance, otro de los principales puntos del plenario fue la organización de la participación de AFIDEER en el Congreso Internacional AFIDE Panamá 2026, previsto para noviembre.

La participación tendrá como protagonistas a representantes de los equipos ganadores del Desafío de Innovación Entre Ríos 2026, quienes tendrán la oportunidad de llevar los proyectos desarrollados durante el certamen a un escenario internacional. Junto a los estudiantes, AFIDEER proyecta la conformación de una delegación institucional para participar del Congreso y continuar fortaleciendo los vínculos con la red internacional AFIDE.

Ampliar el alcance del Desafío

Con la mirada puesta en las próximas ediciones, el Consorcio comenzó además a analizar alternativas para incorporar nuevas unidades académicas al Desafío de Innovación Entre Ríos y ampliar territorialmente su impacto hacia la costa del Uruguay.

El secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de UNER, Gabriel Gentiletti, planteó en este sentido la posibilidad de avanzar en la vinculación con UCU y otras regionales de UTN, con el objetivo de sumar nuevas instituciones, estudiantes, disciplinas y territorios a la iniciativa.

Una agenda que continúa

AFIDEER fue invitado a participar de la Semana del Conocimiento, prevista para el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, y de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, que se desarrollarán el 22 y 23 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. En este último encuentro, AFIDEER acompañará institucionalmente, y contará con la participación de Héctor Motta en un panel sobre el rol del emprendedorismo, con AFIDEER como referente del ecosistema.

Tras la realización de la Semana del Emprendimiento e Innovación y la segunda edición del Desafío, el Consorcio inicia así una nueva etapa orientada a dar continuidad a los proyectos surgidos, ampliar el alcance de la iniciativa y proyectar internacionalmente el talento de los estudiantes entrerrianos, con Panamá como uno de los próximos hitos de su agenda.

Del encuentro participaron además

la vicerrectora de la Uader, Daniela Dans; el decano de la Facultad de Ingeniería, Andrés Naudi; el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de Uader, Juan Pablo Filipuzzi; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la UAP, Gisela Müller; la secretaria Académica de la Universidad Católica Argentina Facultad “Teresa de Ávila”, Balbina Endelman Zapata; el presidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, Alcides Balla; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de UNER, Gabriel Gentiletti; ; la coordinadora General de AFIDEER, Evelyn Molina; el secretario de Gestión Económica Financiera y del Talento Humano de UTN Regional Paraná, Eduardo Zamboni; el secretario de Extensión Universitaria y Cultura, Diego Álvarez Daneri; la secretaria de Vinculación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de UNER, Alejandra Morales; el responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de Banco Entre Ríos, Juan Gieco; y el vicerrector de Bienestar Estudiantil de UAP, Esteban Guzmán.