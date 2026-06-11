Victoria (Paralelo 32).- Desde este viernes 30 al domingo 8 de septiembre la comunidad religiosa de parroquia Aránzazu realizará celebraciones diarias como preparación al Día de la Patrona de la ciudad, cuyo lema para este 2019 es María Ilumina nuestra juventud. También está previsto un homenaje al Rvdo. P. Reynaldo Francisco Tentor O.S.B. recientemente fallecido.

Celebraciones diarias

7:00 Saludo a la Virgen y rezo del Rosario de la Aurora en Plaza San Martín (Domingo 7:30 horas). Novena Radial. Historia de la Virgen de Aránzazu desde el 30 de agosto. Conduce Miriam Abiega.

7:30 FM 90.3.

09:00 FM Puente.

Visita y Misa para los abuelos de los geriátricos, predicadas por el Rvdo. P. Raúl Corrales O.S.B.

19:15 Recepción de las comunidades y Rezo del Santo Rosario.

20:00 Santa Misa transmitida por LT39 Emisora Victoria. Novena predicada por sacerdotes invitados. Homenaje de victorienses.

Ofrenda de caridad: todos los días de la novena se recibirán alimentos no perecederos en el momento de la ofrenda. Traer flores blancas durante toda la novena.

Viernes 30

Tema del día: La palabra de Dios y los jóvenes – Predica Pbro. Luciano Lonardi.

16:30 Misa en el geriátrico Sagrado Corazón, de calle Rocamora.

20:00 Misa en el Templo Parroquial: Instituto J. F. Kennedy (primaria y secundaria); Barrio CGT; Barrio Ntra. Sra. de Fátima y Ntra. Sra. de Aránzazu; Apafadi; Esc. Nº 4 Dinad; Hogar de Niñas María Oberti de Basualdo; Casina Negrito Manuel; y Liga de Madres de Familia.

Bendición de obsequios que se entregarán durante la novena.

Homenaje del día: Morenita Mazza y familia.

Sábado 31

Tema del día: Jesucristo, siempre joven- Predica Pbro. Gonzalo Carboni.

20:00 Misa Templo Parroquial: Capilla Perpetuo Socorro; Comunidad Benedictina; Barrio Abadía; Barrio Arenal; Hermanas Dominicas; Profesorado San Benito; Trabajadores de Televisión y Medios Gráficos; Trabajadores Públicos y Privados; Asociación Santa Mónica; Colegio de la Mesopotamia; Escuela Municipal de Música Justo J. de Urquiza; Profesionales y Área de la Mujer.

Homenaje del día: Silvia Zapata.

21:30 Cena Patronal en el salón parroquial. Adquirir tarjetas en secretaría parroquial.

Domingo 1º de Septiembre

Tema del día: Los jóvenes y el amor de Dios- Predica: Pbro. Emanuel Escobar.

10:00 Plaza San Martín Misión para los niños de Victoria.

11:00 Misa con participación especial de niños.

20:00 Misa Templo Parroquial: Parroquia San Roque de Montpellier, y su zona de campaña (Antelo, Rincón de Nogoyá, Montoya, Laguna del Pescado, Puerto Esquina y Rincón de Nogoyá sur). Capillas Ntra. Sra. de Luján; San José Obrero (ciudad).

Jornada mundial de oración por el cuidado de la creación.

Homenaje del día: Silvia Villarreal, poesía de Petrona Alarcón.

Lunes 2 de septiembre

Tema del día: El gran anuncio a los jóvenes – Predica: Pbro. Alfredo Antonelli.

16:30 Misa en el geriátrico Renacer, calle Pte. Perón.

20:00 Misa Templo Parroquial: Esc. Normal Superior Osvaldo Magnasco (todos los niveles); Esc. de Artes Visuales Dr. Raúl Trucco (todos los niveles); Agentes Turísticos: Instituto Superior Victoria; Instituto Superior Gaspar Benavento.

Trabajadores de Radio en el aniversario de L.T.39 Emisora Victoria.

Bendición y entrega de Rosario a los fieles presentes.

Homenaje del día: Marianela Suárez- Irma Rauch.

Martes 3 de septiembre

Tema del día: caminos de juventud- Predica: Pbro. Gregorio Nadal Zalazar

15: 00 Misa en el Geriátrico Dr. “Domingo Cúneo” Bv. Moreno y Dorrego.

20:00hs. Misa Templo Parroquial: Rezamos por el Seminario “María Madre de la Iglesia”. Nos acompañan nuestros seminaristas.

Bendición e imposición de la Medalla de Ntra. Sra. de Aránzazu a las embarazadas.

Homenaje del día: Juan Diez.

Miércoles 4 de septiembre

Tema del día: Jóvenes con raíces- Predica: Pbro. Fernando Fusari

16:30hs. Misa en el Geriátrico “Edad de Plata”, calle Bartoloni.

20:00hs. Misa Templo Parroquial: En el Día del Inmigrante Sociedad Italiana y Sociedad Española; Colegio Ntra. Sra. del Huerto; Instituciones Deportivas; Ministros Extraordinarios de la Comunión; Renovación Carismática Católica, Movimiento Cursillo de Cristiandad, Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros.

Homenaje del día: Nemopirí

Jueves 5 de septiembre

Tema del día: Pastoral juvenil- Predica: Pbro. Damián Retamar

16:30 Misa Geriátrico “Victoria”, calle Dorrego.

20:00 Misa Templo Parroquial: Cofradía Ntra. Sra. de Aránzazu; Docentes y Centros de Adultos; Esc. Nº 3 Osvaldo Rey; Esc. Nº 4 Elsa Capatto de Trucco, turnos diurno y nocturno; Grupo Scout “Virgen de la Colina”, en su día.

Homenaje del día: Marcos Pereyra.

Bendición e Imposición de Medallas a los nuevos socios de la Cofradía Ntra. Sra. de Aránzazu.

Viernes 6 de septiembre

Tema del día: El llamado vocacional- Predica: Pbro. Matías Jacob

16:30hs. Misa en el Geriátrico Doña Cipriana, Quinto Cuartel.

20:00hs. Misa Templo Parroquial: Hospital Dr. Fermín Salaberry, Capilla Ntra. Sra. del Rosario (Hospital), Capilla María Auxiliadora; Cristo Obrero y San Benito (Quinto Cuartel); Escuela Nº 1 Dr. Pedro Radío.

Homenaje del día: El Colinero.

Bendición y entrega de estampas de Ntra. Sra. de Aránzazu con reliquia de su manto a los fieles presentes.

Sábado 7 de septiembre

Tema del día: El discernimiento personal-Predica: Diácono Milton Senestrari

20:00hs. Misa Templo Parroquial: Rezamos por todo el Pueblo de Victoria, Campaña e Islas. Por las Autoridades Ejecutivas, Legislativas y Judiciales, Actores Políticos y Sociales. Fuerzas de Seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Entre Ríos, Unidad Penal Nº 5, Bomberos Voluntarios).

Homenaje del día: Dúo Araucano

22:00hs. Vigilia en Honor a Ntra. Sra. de Aránzazu, esperando saludar a la Patrona, animación, cánticos y oraciones.

23:00hs. Peregrinación Mariana de jóvenes por las calles de la ciudad. Salida desde Plaza Moreno hasta el Templo parroquial.

23:45hs. Concentración de los fieles para saludar a la Patrona.

Se invita a compartir la tradicional torta de festejo.

Actuación del Ensamble Municipal de la Escuela de Música J. J. de Urquiza, dirigido por el Prof. Ángel Osuna.

Domingo 8 de septiembre

Solemnidad Natividad de la Bienaventurada Virgen María- Fiesta de Ntra. Sra. de Aránzazu

6:00hs. Misa de Hombres y entrega de Rosarios a los presentes.

8:00hs. Repique de campanas de toda la ciudad saludando a la Patrona.

10:45hs. Concentración de autoridades y público en general para el Izamiento del Pabellón Nacional en Plaza San Martín.

11:00hs. Misa y ofrecimiento de los Niños de Victoria a la Virgen de Aránzazu.

15:00hs. Recepción y concentración de las distintas comunidades.

15:30 hs Solemne Procesión con la imagen histórica de la Fundadora y Patrona de Victoria, conduce Johnny Villarroel.

Himno Nacional Argentino.

Marcha de Entre Ríos.

Himno a Nuestra Señora de Aránzazu.

Canción Oficial a Victoria.

Actuación de la Banda Municipal Sebastián Ingrao, dirigida por el maestro Hernán Sánchez.

Desfile de las Fuerzas de Seguridad, Equipamiento Móvil municipal, Maquinarias de trabajo, Taxis, Agrupaciones Gauchas. Animación del Puma Martínez.

Bendición de las Herramientas de trabajo.

Arrío de la bandera.

18:00hs. Solemne Misa presidida por Mons. Héctor Luis Zordán m.ss.cc. Actuación del Coro municipal Voces de las Colinas, dirigido por la Prof. Patricia Farías.

Tablado Folclórico Victoria canta a su Patrona.

Actuación de artistas victorienses. Conduce Roberto El Colinero Del Mastro.

Homenaje al Rvdo. P. Reynaldo Francisco Tentor O.S.B.

10/10/1933 † 24/06/2019 a los 85 años

Agradecimiento al Padre Reynaldo por su vida de servicio generoso y ese amor incondicional a la Virgen.