El reconocido cantautor argentino Axel se presentará el próximo 21 de agosto en el emblemático Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná, como parte de su gira nacional e internacional “25 Tour”, con la que celebra un cuarto de siglo de trayectoria en la música. En diálogo con Gonzalo, conductor del programa “Tanto de Todo” que se emite por la FM 93.7 Boiung Crespo, el artista compartió detalles íntimos de esta gira, su conexión con el público y el significado de estos 25 años de carrera.

“Estamos en un hermoso momento”, afirmó Axel, visiblemente emocionado por lo que representa este tour. “Llevamos ya entre 30 y 35 conciertos y el segundo semestre se viene cargado, con shows no solo en Argentina, sino también en Ecuador, Colombia, Perú y España”, contó.

Durante la charla, Axel remarcó que el show en Paraná será único e irrepetible, un recorrido emocional por sus nueve discos y las canciones que marcaron a generaciones. El espectáculo será en formato full banda y con una producción que promete una noche inolvidable.

“Va a ser un concierto de más de dos horas donde repasamos todas las canciones emblemáticas, las del disco nuevo y muchos clásicos. Vamos a recorrer juntos estos 25 años de música. Es una fiesta que no se va a repetir”, destacó.

Axel también recordó con cariño su paso por el litoral y la región, rememorando presentaciones en localidades como Crespo, Viale y su última visita al Teatro 3 de Febrero, que data de hace casi dos décadas. “Tengo un hermoso recuerdo de la fiesta del Marte, en Paraná, una noche mágica y con muchísima conexión con la gente”, agregó.

Durante la entrevista, el músico reflexionó sobre su camino artístico, la evolución de su música y la inspiración detrás de sus composiciones.

“Siempre escribí desde lo que me pasa: el amor, la libertad, la familia, los valores, la tristeza... Este disco también habla de momentos de oscuridad. Las canciones nacen de mis vivencias y de las edades que voy atravesando”, explicó.

Además, Axel se mostró agradecido por el acompañamiento incondicional de su público a lo largo del tiempo. “La música cambió mucho, pero lo importante es mantenerse fiel a uno mismo. Hoy es raro que un artista sostenga una carrera de 25 años. Yo me siento un tipo bendecido por poder seguir viviendo de esto”, afirmó.

El artista reconoció que una de las canciones que más lo marcó fue “Amo”, tema que catapultó su carrera hace más de dos décadas, y mencionó también a “Celebra la Vida”, un clásico infaltable en actos escolares y celebraciones. Su más reciente tema, “Hoy el motivo”, forma parte de este nuevo ciclo y refleja su momento actual.

Finalmente, dejó un mensaje para su público entrerriano:

“El 21 de agosto nos encontramos en Paraná. Vamos a vivir una noche única, irrepetible. Vamos a cantar juntos, emocionarnos y celebrar la vida y la música. No se lo pierdan, va a estar muy bueno”.

Las entradas para el concierto están disponibles a través del sistema Tiquea, y también pueden adquirirse en la boletería del Teatro 3 de Febrero. Se recuerda que hay promociones bancarias vigentes para quienes deseen aprovechar descuentos.

Axel promete una noche inolvidable en Paraná. Una oportunidad de volver a encontrarse con un artista que, a lo largo de 25 años, supo conectar con varias generaciones a través de la música, la emoción y la autenticidad.