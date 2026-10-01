El Teatro Municipal 3 de Febrero tendrá durante octubre una agenda que combinará espectáculos de artistas de alcance nacional con producciones de Paraná y la región. La programación incluye música, humor, teatro, danza y encuentros corales.

Entre las propuestas principales se encuentra la presentación de Axel, quien llegará a Paraná el viernes 16 con su “Así Vivir Tour”, gira con la que recorre distintas ciudades del país.

El domingo 18 será el turno de Elena Roger, una de las referentes argentinas del teatro musical. La artista ofrecerá un concierto con canciones de distintas etapas de su trayectoria, acompañada por el pianista Nicolás Guerschberg.

El domingo 25, en tanto, Kevin Johansen y Liniers se presentarán por primera vez en Paraná con su propuesta que combina música y dibujos en vivo. El espectáculo forma parte de un trabajo conjunto que ambos artistas desarrollan desde hace más de 17 años y que suma un nuevo álbum en vivo y un libro.

La agenda nacional se completa con Cacho Buenaventura, que presentará “Qué Cacho de Show” el sábado 17, y Damián Kuc, quien llevará al escenario “Historias innecesarias en vivo” el viernes 23. En este último caso, el creador de contenidos adapta al formato teatral su ciclo de relatos y documentales.

Una agenda con artistas y producciones de la región

La programación también tendrá una fuerte presencia de artistas, grupos e instituciones de Paraná y otras localidades entrerrianas.

El mes comenzará con la Noche de Gala por el 38º aniversario de Guardia del Paraná. El viernes 2 se presentará además “Música en esta orilla”, con Marcia Müller, Dúo Bulos-Martínez y Nchalá Hermandad, en una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Cultura de Paraná.

Durante octubre también habrá lugar para la danza, el teatro y la música con espectáculos como “Mediterránea”, de Movere Estudio de Danza; “Matrimoniados”, de Favio Vides; “Melodías que llegan al alma”, de Instrumental Entre Ríos y Cuerdas; y una presentación de Entrelineas Quinteto, organizada por la Asociación Mariano Moreno.

La programación incluye además propuestas de Teatro del Bardo, Juan Manuel Bilat con “Entre Ríos en Sinfonía”, Espacio de Danza con “Un nuevo comienzo contemporáneo”, Lorena Bracamonte con la Función Coreográfica 2026, el Instituto Coreográfico de Danzas por sus 20 años y el Ballet Los Entrerrianos.

También se desarrollarán actividades vinculadas con instituciones educativas y culturales, entre ellas el Encuentro de Coros Escolares, el concierto del Coro de Niños de la Universidad Adventista del Plata y “Abre la ventana”, de la Escuela Coral N.º “Jorge Mockert”.

Actividades gratuitas

Entre las propuestas de acceso libre se encuentran las visitas guiadas al Teatro Municipal 3 de Febrero, previstas para los lunes 5, 19 y 26 de octubre a las 9. Están destinadas a escuelas y público general y requieren inscripción previa.

También serán gratuitas “Música en esta orilla”, el viernes 2 a las 20; “Abre la ventana”, el martes 20 a las 10:30; el concierto del Coro de Niños de la Universidad Adventista del Plata, el jueves 22 a las 20; y el Encuentro de Coros Escolares, el martes 27 a las 9.

La programación de octubre propone así un recorrido por distintas disciplinas y formatos, con artistas nacionales junto a músicos, actores, bailarines, coros e instituciones de Paraná y la región.

Los horarios, precios y modalidades de acceso de cada espectáculo pueden consultarse en los canales oficiales del Teatro Municipal 3 de Febrero.