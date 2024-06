Nogoyá.- En el Concejo Deliberante tiene tratamiento un proyecto de ordenanza que si bien busca adherir a una ley provincial, también pretende la creación de un programa municipal que brinde herramientas de prevención para la violencia y acoso escolar.

La iniciativa fue presentada por la concejal Guillermina López, del bloque Más Para Nogoyá y ya cuenta con tratamiento en comisión por lo que prontamente podría tener dictamen favorable para ser aprobado por el órgano legislativo.

En principio el documento pretende adherir a la Ley Provincial Nº 10416 que a su vez comprende un conjunto de normas nacionales que brindan protección integral a niños, adolescentes y jóvenes.

Luego en el segundo artículo establece las formas para la creación del programa de prevención y tratamiento de la violencia y el acoso escolar, el que dependerá de la Coordinación de Desarrollo Social local.

El mismo tendrá como lugar de ejecución, las escuelas primarias y secundarias como así también los talleres educativos municipales, que tengan como asistentes a niños y jóvenes. Abarcando también a escuelas de gestión privada.

Para ello el municipio deberá celebrar convenios de cooperación con la Dirección Departamental de Escuelas, centros estudiantiles, asociaciones cooperadoras y organizaciones no gubernamentales. Creando cada uno de los involucrados un servicio de mediación contra el acoso y la violencia, como estrategia preventiva, mientras que el municipio se encargará de elaborar un protocolo general, integrando la perspectiva de género para prevenir situaciones de violencia y acoso hacia niñas y jóvenes.

Luego de la presentación ante el Concejo Deliberante, la concejal Guillermina López autora del proyecto, explicó en el recinto las iniciativas que la llevaron a crear la herramienta de prevención.

“Me pareció importante visibilizar el tema en Nogoyá, tuve la oportunidad de hablar con docentes de diferentes escuelas y es impresionante la cantidad de situaciones de bullying que tenemos. Por eso creo que es el municipio que debe fijar la agenda de este tema” señaló la concejal y recalcó que la hora de armar el proyecto “buscamos que llegue a un buen puerto, no genera grandes gastos ni mucha inversión para el ejecutivo. Queremos que se cree un programa, porque es la única manera que se transforme en una labor constante” sobre este último aspecto agregó que no sirven medidas esporádicas o campañas de concientización, sino que tiene que elaborarse una herramienta constante que trabaje con la Dirección Departamental de Escuelas, con el gobierno provincial, los clubes y organizaciones no gubernamentales.

“Hay actores en la sociedad que están interesados, por eso creo que el municipio debe pensar las estrategias sobre todo en este momento donde la violencia y los vínculos violentos están tan en boga. Estamos legitimando a que pasen cosas aberrantes en nuestra juventud.

Los gurises deben saber que hay cosas que están mal. Todos conocemos un caso o experimentamos estas situaciones” lamentó la edil e instó a brindar herramientas a los docentes, a los chicos y a los padres “que también que deben hacerse responsables, más que nada porque a los gurises les cuesta mucho hablar”.

Entre los fundamentos, consideró que el primer paso es unificar criterios para construir una sociedad más empática, que tenga solidaridad con el otro y promueva vínculos sanos desde el amor y la comprensión. “Hay que hablar del tema y trabajar entre todos, con los docentes, los chicos y los padres. Estoy muy entusiasmada, hubo buena recepción del proyecto y se ha transformado en un objetivo común que traspasa cualquier diferencia partidaria. Seguramente se vendrán acciones en torno a la temática” celebró Guillermina López.