La obra destinada a vincular la Ruta 12 con la avenida de Circunvalación avanza con trabajos en distintos sectores y permitirá recuperar conexiones peatonales y vehiculares que habían quedado interrumpidas por la construcción de un terraplén.

Uno de los principales avances se registra en el túnel peatonal que da continuidad a calle Soldado Bordón, que ya fue concluido. Actualmente se realizan obras complementarias para restablecer la conexión peatonal entre los sectores del barrio.

Nuevos tramos de pavimento

En paralelo, se ejecuta la pavimentación de 150 metros de calle Hernandarias, entre Soldado Bordón y una alcantarilla. También se completaron otros 300 metros de pavimento sobre una calle colectora.

Según se informó, estas intervenciones permitirán recuperar la circulación de vehículos livianos y también de mayor porte, como colectivos y camiones recolectores.

“La circulación vehicular había quedado totalmente interrumpida y eso generaba muchísimos inconvenientes”, señaló el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

Los trabajos también contemplan la resolución de problemas vinculados con los desagües pluviales, que provocaban anegamientos y complicaban la circulación durante y después de las lluvias.

“Hoy esos temas están resueltos. Se está avanzando a muy buen ritmo, estamos muy satisfechos”, afirmó Loréfice.

Más de 2.000 metros de pavimento

Sobre la traza principal de la nueva avenida urbana continúan las tareas de recomposición de base y subbase, riego y pavimentación.

En este frente de obra ya se ejecutaron más de 2.000 metros de pavimento, mientras continúan los trabajos para completar distintos sectores de la nueva conexión.

Uno de los objetivos principales es recuperar el acceso al Parque Industrial a través de la nueva avenida urbana, con ingreso desde Miguel David.

En ese punto se trabaja actualmente sobre un tramo de aproximadamente 300 metros, cuya finalización está prevista antes de fin de año.

La habilitación de este sector permitirá poner en funcionamiento el primer tramo de la nueva avenida urbana y mejorar el acceso al Parque Industrial, con una circulación más ordenada y segura.