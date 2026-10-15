Industria
Avanza el megaproyecto para transformar residuos animales en energía
Con una inversión de 190 millones de dólares, el funcionamiento completo se iniciaría en 2030, ocuparía 84 puestos directos de trabajo y unos 150 indirectos, para producir energía renovable exportable y biofertilizantes.
ESTE CONTENIDO ES SOLO PARA SUSCRIPTORES
ACCEDÉ A ESTE Y A TODOS LOS CONTENIDOS EXCLUSIVOSSuscribite y empezá a disfrutar de todos los beneficios
autor
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar