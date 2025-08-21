En la continuidad de las acciones en terreno junto a los equipos y autoridades territoriales, funcionarios del Ministerio de Salud de Entre Ríos visitaron durante la última semana diversos centros de atención primaria de las localidades de Enrique Carbó, Aldea San Antonio, Puerto General Alvear, Hernández y Aranguren.

La directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio, y el director de Emergencias Sanitarias, José Cáceres, encabezaron la recorrida por los centros de salud de Aldea San Antonio y Enrique Carbó, en el departamento Gualeguaychú, donde mantuvieron contacto directo con los equipos de trabajo locales.

En Aldea San Antonio, la supervisión incluyó un diagnóstico general para identificar aspectos a mejorar, planificar modificaciones necesarias y optimizar el uso de recursos disponibles.

En tanto, en el Centro de Salud Elsa Morel de Enrique Carbó, la jornada se centró en cuestiones administrativas vinculadas a estadísticas de atención, sistema de stock, características de insumos, seguimiento de expedientes y organización de traslados según el nivel de complejidad.

“Abordamos diferentes puntos administrativos como sustento de la proyección y posterior solicitud de fondos para la compra de insumos”, detalló Arosio.

La directora del establecimiento, Bibiana López, valoró la presencia de las autoridades: “Esta visita nos brindó una gran tranquilidad y un valioso respaldo para nuestro equipo, ya que fomentó el diálogo y nos permitió unificar proyectos y objetivos a corto y largo plazo. Nos sentimos acompañados y fortalecidos para enfrentar el día a día, sabiendo que contamos con el respaldo de un Nivel Central presente y comprometido”.

Articulación con municipios y proyectos a futuro

Las recorridas continuaron en los centros de salud Virgen del Rosario, de Puerto General Alvear (departamento Diamante); Martín Fierro, de Hernández; y Gobernador Eduardo Laurencena, de Aranguren (ambos en el departamento Nogoyá). En estas instancias, Arosio estuvo acompañada por el secretario de Salud, Daniel Valentinuz.

En Puerto General Alvear se evaluó el desarrollo de actividades junto al equipo del establecimiento y se destacó la articulación con la Junta de Gobierno local, con la cual se acordaron nuevas líneas de acción.

En Aranguren, los funcionarios se reunieron con el intendente Luis Siebenlist, con quien dialogaron sobre el proyecto de construcción de un nuevo edificio para el centro de salud Laurencena en un terreno donado por la comuna.

Por último, en Hernández, las autoridades fueron recibidas por el intendente Luis Gaioli, quien resaltó el trabajo conjunto entre el centro de salud y el municipio en beneficio de la localidad y de la población rural cercana.