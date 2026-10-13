Gabriel Giménez

autor

Diseñador, estratega y creativo. Crespense, entre 2015 y 2019 integró el equipo de la Subsecretaría de Innovación Social y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Crespo. Actualmente forma parte de Gensler, una firma global de arquitectura, diseño y planificación. Desde el Hub Regional en Costa Rica, aporta pensamiento estratégico y dirección creativa a proyectos urbanos de gran escala en distintas partes del mundo. Fue seleccionado como NextGen 2026 de Gensler y nominado al Gene Watanabe Award, que reconoce la excelencia en diseño de la comunicacion visual. También fue distinguido con mención honorífica en los Gensler Research & Innovation Awards 2026.